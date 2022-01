Vasseur: Afgeketste deal met Andretti heeft geen invloed op 2022

Andretti Autosport was het afgelopen jaar in gesprek met de eigenaren van Sauber Motorsport - dat onder de naam Alfa Romeo actief is in de Formule 1 - over een overname van de renstal. De onderhandelingen leken de goede kant op te gaan, meer liepen in het najaar uiteindelijk toch stuk. Andretti is al actief in de IndyCar, Formule E, Supercars en Extreme E en wilde uitbreiden naar de Formule 1 door een groot aandeel te nemen in Sauber. Michael Andretti leek voornemens om Andretti Autosport-coureur Colton Herta - momenteel actief in de IndyCar - in een F1-stoeltje te zetten, waarmee er voor het eerst sinds Alexander Rossi weer een Amerikaan in de koningsklasse actief zou zijn.

"Helaas kwamen er dingen op het pad waardoor we het niet konden doen”, liet Andretti eerder al optekenen over het afketsen van de deal. Nog geen twee weken nadat bekend was geworden dat de overname niet door zou gaan, presenteerde Alfa Romeo de Chinese Formule 2-coureur Guanyu Zhou als tweede coureur voor 2022, naast Valtteri Bottas.

Hoewel een eventuele deal grote impact zou hebben gehad op de toekomst van Sauber, maakt Vasseur duidelijk dat de gesprekken uiteindelijk geen invloed hadden op de voorbereidingen voor 2022. Wel zijn er een paar beslissingen op de tijdlijn verschoven. "Er is geen stop geweest op technisch vlak en ook qua ontwikkeling hebben we geen vertraging gehad", aldus de Franse teambaas in gesprek met Motorsport.com. "We moesten er alleen bij sommige gesprekken over sponsoren en coureurs wat meer bovenop zitten. Maar dit heeft de situatie verder niet veranderd. Het heeft geen impact gehad, ondanks dat een aantal beslissingen moest worden uitgesteld." Op de vraag of het een afleiding voor het team was, antwoordt Vasseur duidelijk. "Nee, alleen voor mij!"

Nieuwe rijders, nieuwe motor, nieuwe kansen

Met Bottas en Zhou beschikt Alfa Romeo dit jaar over een compleet nieuw rijdersduo. Er is afscheid genomen van Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Het team hoopt zich met het oog op de nieuwe reglementen komend seizoen weer naar voren te kunnen vechten, nadat het in 2021 nog negende werd bij de constructeurs. De Mercedes-ervaring van Bottas en de financiële boost die Zhou met zich meebrengt, moeten ervoor zorgen dat Alfa Romeo weer op het niveau komt waar het eerder was.

Volgens Vasseur is het noodzakelijk eerst de 'fundering van het huis weer op te bouwen', waarna Alfa Romeo stap voor stap weer omhoog kan gaan in de pikorde. "Het is een nieuw project dat samenloopt met het budgetplafond", vervolgt de teambaas. "Onze rijders zijn nieuw en we krijgen een nieuwe Ferrari-motor. We moeten proberen alles samen te brengen. Dit geldt overigens voor alle teams. Iedereen probeert sterkere coureurs te krijgen, iedereen probeert de motor te verbeteren en iedereen is [personeel] aan het werven. Iedereen is op zoek naar betere prestaties en denkt het nog beter te kunnen doen. Dat is ook het fijne aan ons werk en hetgeen wat ons motiveert. Aan het einde van de rit staat er iemand eerste en staat er iemand tiende. Je hebt goede resultaten en slechte resultaten. Het belangrijkste is dat iedereen vindt dat we in de goede richting gaan. Dit geldt voor het bedrijf, de aandeelhouders en de mensen in de fabriek. Dit is belangrijk voor me, want we hebben support nodig van iedereen."