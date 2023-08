Vasseur: Duidelijk dat Ferrari F1 op elk gebied moet verbeteren

In 2022 was Ferrari het team dat het dichtste bij Red Bull kwam in de strijd om de titels en voor dit jaar stelde de Italiaanse renstal zich ten doel om voorbij de concurrent te geraken om zo met de constructeurstitel aan de haal te gaan. Het tegenovergestelde werd echter werkelijkheid. Mercedes en Aston Martin zijn in de eerste seizoenshelft de Scuderia voorbijgestreefd en ook McLaren is na hun upgrades in Silverstone genaderd. Niet alleen op het gebied van punten is er kritiek - zeker vanuit Italiaanse media - maar ook op de pitstops en de strategie is vaak wat aan te merken. Daar is geen verandering in gekomen ten opzichte van vorig jaar, ook toen gokte de renstal vaak op de verkeerde strategie en ging er hier en daar wat mis tijdens het wisselen van de banden.

Nieuwbakken teambaas Frederic Vasseur kreeg de taak om Ferrari weer aan titels te helpen, maar dat is tot op heden een illusie. In gesprek met een select groepje media laat de Fransman weten dat er veel te verbeteren valt: "Het is moeilijk voor te stellen dat wij nu om de titel mee zouden doen. Maar we moeten wel ons best blijven doen en ons niet blind staren op de stand in het WK. We moeten ons hele pakket aanpakken, dus ook wat we op de baan uit ons pakket halen. Ik wil me nog niet op één specifiek punt richten waarvan ik zeg 'doe dit' of 'doe dat'. Zo lang we weten dat we ons moeten verbeteren, moeten we ons daar op focussen. Het is voor ons nu duidelijk dat we overal nog moeten verbeteren." Het is volgens de teambaas een non-stop proces voor Ferrari om te zoeken naar verbeterpunten: "Het is heel lastig om te zien waar we goed zijn en waar het beter moet. Natuurlijk blijven we zoeken naar de laatste tienden, maar we zijn midden in een proces dat geen einde kent."

Niet alleen Vasseur is nieuw binnen het team, maar er zijn ook andere interne veranderingen geweest. Hoofdontwerper David Sanchez is naar McLaren vertrokken en racedirecteur Laurent Mekies wordt volgend jaar teambaas bij AlphaTauri. Daar tegenover staat dat Loic Serra van Mercedes naar de Italiaanse renstal trekt, maar die gaat kan vanwege de gardening leave pas in 2025 aan de slag. Vasseur verklaart dat er nog meer nieuw personeel komt: "We moeten ons continu verbeteren en nemen steeds nieuwe mensen aan."