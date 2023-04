De Formule 1 werkt dit seizoen zes sprintraces af. Baku is de eerstvolgende wedstrijd op de kalender en heeft de eer de eerste sprintrace van 2023 te organiseren. Naar verluidt gaat de zaterdag op de schop en wil F1 er een zelfstandig evenement van maken. Afgelopen jaren bestond de zaterdag uit de tweede vrije training en de sprintrace. De uitslag van de sprintrace bepaalde de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Dit zorgde er volgens coureurs echter voor dat er weinig risico genomen werd bij inhaalacties in de sprintrace.

Het plan is nu om de tweede oefensessie te vervangen door een kwalificatie voor de sprintrace. De kwalificatie op vrijdag, die voorheen de startopstelling bepaalde voor de sprintrace, bepaalt vanaf dan de startgrid voor de Grand Prix. Er is een formele stemming nodig om de nieuwe plannen goed te keuren, maar volgens Ferrari-teambaas Frederic Vasseur staat iedereen achter dit voorstel, dat bedoeld is om de sprintrace spannender te maken. "Voor een keer zaten alle teams op een lijn", zegt de Fransman. "Dat gebeurt niet vaak, dus we moeten nu doorpakken."

De Ferrari-chef vindt dat de tweede vrije training de fans weinig biedt, vandaar dat er gedacht wordt aan een iets andere opzet. "Het is een dynamischer format", vervolgt hij. "Je mag een mening hebben over het feit dat we dit zo laat nog willen veranderen, maar als je allemaal hetzelfde denkt, dan moet je doorzetten. Ik hou van het nieuwe idee. Ik ben geen groot fan van de gebruikelijke tweede sessie. Het is soms een beetje saai. Niet voor ons, want wij vergaren veel data... maar ik kan me voorstellen dat het voor de toeschouwers saai is als je niets weet over het brandstofniveau en motorstanden en dergelijke. Het is een goed plan om het weekend dynamischer te maken."

Vasseur vergelijkt F1 met het voetbal en zegt dat de koningsklasse uit de pas loopt met alle grote competities, aangezien zij hun trainingen niet uitzenden. "Als je naar voetbal kijkt, kijk je waarschijnlijk niet naar een training op woensdag. Wij zijn waarschijnlijk de enige sport die trainingen uitzenden."