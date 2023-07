Ferrari introduceerde op het Circuit de Barcelona-Catalunya een stevig updatepakket in de hoop de SF-23 een stapje dichterbij Red Bull te krijgen. Het seizoen begon voor de renstal uit Maranello niet zoals gehoopt en er wordt achter de schermen hard gewerkt aan verbeteringen aan de 'inconsistente' rode bolide, zoals Charles Leclerc en Carlos Sainz de SF-23 omschreven. In Spanje zelf leverde het met tien punten nog maar weinig resultaat op, maar dat veranderde in Canada en Oostenrijk. In Montreal scoorden Leclerc en Sainz samen 22 punten om vervolgens op de Red Bull Ring in de buurt van de pole-position te komen en in totaal - inclusief de sprintrace - 32 punten in de wacht te slepen voor Ferrari.

Volgens teambaas Frédéric Vasseur tonen de prestaties van de afgelopen twee races duidelijk aan dat ze vooruitgang hebben geboekt met de SF-23. "Onze coureurs waren in staat om aanvallende races te rijden, met dank aan het verbeterde bandenmanagement en het consistentere tempo in de lange runs." De Fransman wil echter nog niet te hard van stapel lopen, wetende dat zijn team een lastige strijd met Aston Martin en Mercedes wacht om de tweede plaats. "We bevinden ons nog niet in de positie om de huidige kampioenschapsleiders uit te dagen. Daarom blijven we hard werken."

Op het circuit van Silverstone triomfeerde Sainz vorig jaar, toen hij zijn eerste Formule 1-zege pakte. Later ging Leclerc er nog met de zege vandoor in Oostenrijk, maar sindsdien heeft de Scuderia geen zege meer gepakt. Op Silverstone heeft Ferrari met vijftien zeges wel een record in handen. Op basis daarvan heeft Vasseur goede hoop dat de SF-23 dit weekend goed kan presteren. "Ferrari heeft een sterke link met dit circuit, een van de historische locaties op de Formule 1-kalender. De hogesnelheidsbochten zijn een ware test voor de capaciteiten van de auto en we kijken ernaar uit om te zien hoe de SF-23 hier presteert. In de dagen van ongelimiteerde tests, hadden de Britse formaties een groot voordeel op dit circuit, maar dat is niet langer het geval."

Vasseur is ervan overtuigd dat Leclerc en Sainz hier voor succes willen gaan, al wordt het een pittige uitdaging. "Vorig jaar won Carlos hier zijn eerste Formule 1-race terwijl Charles hier meerdere keren in de buurt kwam [van de zege]. Hij ziet Silverstone als een van zijn favoriete, permanente circuits. Beide coureurs zullen, samen met het gehele team, hun best doen om het gevecht aan te gaan met de concurrentie, die er natuurlijk op gebrand zijn om thuis te schitteren."