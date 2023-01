Na het vertrek van Mattia Binotto in december ging Frederic Vasseur eerder deze maand aan de slag in Maranello. Hij stond de afgelopen vijf jaar aan het roer van de Sauber F1-operatie. Bij Ferrari komt hij in een bijzondere situatie terecht. Het team heeft weliswaar winst geboekt ten opzichte van de vorige jaren, maar Ferrari staat al sinds 2008 droog als het gaat om wereldtitels. In 2022 begon het team voortvarend, maar verloor het de ontwikkelingsrace van Red Bull, werden grote strategische blunders gemaakt, was de motor niet betrouwbaar en gingen ook de rijders regelmatig in de fout. Daardoor werd er na de Oostenrijkse Grand Prix in juli niet meer gewonnen. Het is echter niet nodig om de boel overhoop te gooien, vindt Vasseur.

“Ik ben ervan overtuigd dat Ferrari, en natuurlijk is mijn ervaring beperkt tot de laatste twee weken, alles heeft om te winnen”, zegt Vasseur in zijn eerste mediasessie sinds hij bij de Scuderia aan het roer kwam. “We moeten alles op een rij krijgen zodat het lukt, maar we hebben alles om te winnen. Je hoeft maar naar de resultaten van de laatste decennia te kijken om te weten dat de bal altijd rolt, het is gewoon zaak dat we ons blijven verbeteren. Als we over een paar maanden of jaren beter werken dan anderen, zijn we in staat om te winnen. Niets staat vast. Als je kijkt naar sommige teams die in het verleden heel dominant waren, kunnen ze vandaag nergens zijn. Het is niet zo dat iets zo blijft omdat het al twintig jaar zo is en dat het de komende veertig jaar ook zo is. Het kan heel snel veranderen in F1 en daarom concentreren wij ons op het presteren, dan is alles mogelijk.”

De tweede plek in het constructeurskampioenschap van 2022 was Ferrari’s beste prestatie sinds 2019. Toch omschreef CEO Benedetto Vigna het “als de eerste verliezer” en verklaarde hij dat alleen de wereldtitel goed genoeg zou zijn. “Wanneer je in een topteam werkt kun je geen andere doelstelling hebben”, reageert Vasseur op een vraag van Motorsport.com. “Je kunt niet aan het seizoen beginnen en blij zijn met de tweede plek. Dat zou een gebrek aan ambitie laten zien. Ik denk dat we alles hebben om goed werk af te leveren, het doel moet zijn om te winnen. Dat staat vast.”

Slaagt Vasseur wel bij Ferrari?

Sinds het laatste gewonnen wereldkampioenschap heeft Ferrari aardig wat teambazen versleten. Vasseur is na Binotto, Maurizio Arrivabene, Marco Mattiacci en Stefano Domenicali alweer de vijfde teambaas die mag proberen om de wereldtitel naar Maranello te halen. Bij Sauber was Vasseur CEO en teambaas van het F1-team, bij Ferrari spelen meer krachten en wordt op meerdere niveaus politiek bedreven. “De situatie is duidelijk”, zegt Vasseur. “Bij Sauber moest ik vorig jaar ook rapporteren aan de voorzitter van het bedrijf, je hebt altijd een baas. Dat is geen nieuwe situatie voor mij. Nu ik dit team mag runnen, heb ik de verantwoordelijkheid om het te doen zoals ik dat wil. We bespreken de belangrijkste punten op dagelijkse basis met Benedetto en John [Elkann, Ferrari-voorzitter]. Dat is duidelijk en het werkt perfect.”