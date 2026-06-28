Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton eindigden als tweede en derde in de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk in de Formule 1, alleen verslagen door George Russell, die helemaal aan het einde de snelste ronde van de sessie neerzette ondanks het passeren van een gele vlag-zone na de crash van Max Verstappen.

Leclerc en Hamilton voltooiden hun laatste ronden net voordat de Nederlander de controle over zijn Red Bull verloor en in de slotmomenten van de kwalificatie bij bocht 9 de vangrails raakte. Als de wedstrijdleiding onmiddellijk dubbele gele vlaggen had ingezet in plaats van enkele gele vlaggen, had Ferrari heel goed de volledige eerste startrij kunnen veroveren.

Beide Mercedes-coureurs waren nog bezig met snelle ronden toen ze bocht 9 bereikten onder enkele gele vlag. Terwijl Kimi Antonelli zijn ronde afbrak, liet Russell alleen het gas los vóór de remzone, waarna hij na bocht 9 weer doorduwde om zijn ronde af te maken en poleposition veilig te stellen.

Hoewel de FIA oordeelde dat Russell voldoende had vertraagd om aan de reglementen te voldoen, leidde het besluit van de wedstrijdleiding om geen dubbele gele vlaggen te tonen - of de sessie met een rode vlag stil te leggen - tot discussie in de paddock.

Ferrari-baas Fred Vasseur gelooft dat dit het risico met zich meebrengt dat coureurs worden aangemoedigd om in vergelijkbare situaties te blijven pushen.

“Ten eerste ben ik een beetje verbaasd dat ze geen dubbele gele vlag hebben getoond,” zei hij tegen Sky Germany. “Wanneer je de medical car inzet, kun je je voorstellen dat je de dubbele gele vlag nodig hebt… maar dat is een ander verhaal.

“En George reed een fantastische ronde en dat heeft niets te maken met de prestatie van George. En dan is er een regel dat je in de minisector met 5% moet vertragen en wij hebben geen toegang tot de data. Ik denk dat de wedstrijdleiding dat heeft gedaan.”

Max Verstappen, Red Bull Racing crash Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Vasseur benadrukte dat hij geen probleem heeft met Russells ronde zelf en erop vertrouwt dat de FIA correct heeft geoordeeld dat de Mercedes-coureur aan de regels voor gele vlaggen had voldaan.

“Ik vertrouw hen. Als je de wedstrijdleiding niet kunt vertrouwen, is dat een ramp,” zei hij. “Als ze hebben besloten geen verdere actie te ondernemen, is dat omdat ze het hebben gecontroleerd. Het punt is voor mij dat ik niet begrijp waarom we in dit geval geen dubbele gele vlag hebben.”

Hij gelooft dat het grotere probleem de boodschap is die het incident naar de rest van het veld uitzendt.

“Ik denk dat de negatieve kant hiervan is dat bij de volgende kwalificatie, als er een crash is, iedereen zal pushen,” zei hij.

Stella: Regels werken zoals bedoeld

De regel die automatisch kwalificatierondetijden schrapt die onder dubbele gele vlaggen zijn neergezet, werd in 2022 onderdeel van de sportieve reglementen van de Formule 1. Dit volgde op meerdere controversiële incidenten waarbij coureurs hun rondetijden behielden ondanks het passeren van dubbele gele vlag-zones, nadat de stewards hadden geoordeeld dat ze voldoende hadden vertraagd. In 2021, onder toenmalig wedstrijdleider Michael Masi, introduceerde de FIA de automatische rondeschrapping eerst via de event notes, voordat het in het daaropvolgende seizoen een permanente regel werd.

Onder enkele gele vlaggen mogen coureurs hun rondetijden echter nog steeds behouden, mits ze voldoende snelheid minderen.

“Ik denk dat, omdat er een optie is om voor een dubbele gele vlag te gaan, het nuttig is om het onderscheid te behouden tussen wat je mag doen bij een enkele gele vlag,” zei McLaren-baas Andrea Stella.

George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“De dubbele [gele vlag] zelf en het schrappen van de ronde is een relatief recente wijziging, en ik denk dat deze [regel] zeer welkom is. Absoluut elke coureur moet volledig worden ontmoedigd om te pushen in een sectie met een dubbele gele vlag, maar als er een onderscheid is tussen dubbele en [enkele] gele vlag, dan zullen de stewards uiteindelijk hebben, of de marshals zullen hebben behouden, of de wedstrijdleider zal hebben geoordeeld dat dit alleen de enkele gele vlag vereist, en daarom wordt dit overgelaten aan het oordeel van de coureur. En als de coureur te veel pusht, zal dat worden bestraft.

“Dus persoonlijk denk ik dat we vanuit dit oogpunt in een goede situatie zitten.”

Stella gelooft ook dat Russell de situatie van zijn kant perfect heeft ingeschat.

“Voor zover ik uit de GPS-overlays heb gezien, denk ik dat Russell goed werk heeft geleverd door het gas los te laten,” zei hij. “Ik kan alleen zien dat de snelheid vóór het remmen afneemt, waarbij hij een beetje tijd verliest door bocht 9, en tegelijkertijd weinig genoeg verliest om daadwerkelijk op poleposition te staan.

“Dit is, denk ik, onderhevig aan de interpretatie van de stewards wat betreft het feit dat deze actie voldoet aan de vereisten van een gele vlag, maar er is actie. En ik denk dat we moeten erkennen dat, hoewel coureurs ongelooflijk bekwaam en goed zijn in het uitvoeren van het standaardrijden, ze soms ook goed zijn in het uitvoeren van bepaalde manoeuvres die bij een gele vlag vereist kunnen zijn, die je rechtvaardiging en een rationale kunnen geven die de stewards kunnen interpreteren zoals ze hebben gedaan.

“Dus ik denk dat het een soort randgeval was, maar geen bijzondere bezorgdheid over het feit dat dit door de stewards is geaccepteerd.”