Vasseur tempert euforie rond Ferrari: "Prestaties zijn relatief"

Ferrari heeft tijdens de wintertests van 2026 in Bahrein een visitekaartje afgegeven. Charles Leclerc kroonde zich op het Bahrain International Circuit tot winterkampioen met een snelste tijd van 1.31.992. Daarmee was hij maar liefst negen tienden sneller dan de nummer twee Kimi Antonelli.

Hoewel rondetijden - het blijft een cliché - in dit stadium nog altijd weinig zeggen, heeft Ferrari wel een visitekaartje afgegeven. Niet alleen met de scherpe tijd van de Monegask, maar ook met innovatieve aerodynamische vondsten. De conclusie na de wintertests mag dan ook zijn dat de SF-26 beschikt over snelheid – en misschien nog belangrijker – betrouwbaarheid.

Ferrari was waarschijnlijk het meest solide team op het gebied van betrouwbaarheid. Afgezien van een kleine onderbreking tijdens een testsessie van Lewis Hamilton op donderdag, draaide de Italiaanse krachtbron probleemloos zijn ronden. In een volledig nieuw reglement, waarin elke kilometer telt, is dat van grote waarde.

Charles Leclerc tekende voor de snelste tijd in Bahrein. Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Toch was het teambaas Frédéric Vasseur die de euforie als eerste temperde. Veel kilometers, veel data… en voorzichtigheid. De Fransman erkende tegenover F1.com dat hij tevreden was, maar er volgde meteen een nuancering. "Het doel was in eerste instantie om veel kilometers te maken en dat is gelukt. We hebben data verzameld en geprobeerd sessie na sessie te verbeteren. Dat is geslaagd."

Maar Vasseur benadrukt dat de rondetijden een vertekend beeld kunnen geven. "Prestaties zijn relatief. We kennen het brandstofniveau van de anderen niet, we weten niets over hun motorinstellingen en we reden niet altijd op dezelfde banden", verduidelijkte hij. "We moeten ons op onszelf concentreren en proberen in Melbourne nog beter werk af te leveren dan dit weekend. Dan zullen we zien waar we staan."

Melbourne niet allesbepalend

De SF-26 was snel in Bahrein en ook tijdens de besloten shakedown in Barcelona maakte de auto indruk. Maar volgens Vasseur zal de Grand Prix van Australië geen definitief oordeel over de rangorde vellen. "Ik wil niet zeggen dat het resultaat in Melbourne niet belangrijk is – ik verkies natuurlijk een goed resultaat boven een slecht", zei hij met een glimlach. "Maar de ontwikkeling gedurende het seizoen zal enorm zijn. Het belangrijkste is het vermogen van het team om door te ontwikkelen en snel nieuwe onderdelen te brengen, veel meer dan de prestatie in de eerste race."

De boodschap is helder: 2026 wordt geen seizoen waarin de verhoudingen vaststaan na één race, maar een ontwikkelingsstrijd. En juist daar wil Ferrari het verschil maken. "We moeten het momentum vasthouden en gefocust blijven op ontwikkeling", besloot Vasseur.