Formule 1 GP van Brazilië

Fred Vasseur legde persoonlijk $1 miljoen bij voor Ocons eerste F1-zitje

Nu de F1-carrière van Esteban Ocon misschien zijn nadagen bereikt, geven Toto Wolff en Fred Vasseur hun visie – en halen ze herinneringen op aan zijn opmars

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 16:49

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Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft onthuld dat Fred Vasseur persoonlijk één miljoen dollar heeft bijgedragen om het halve seizoen van Esteban Ocon bij het Manor Formule 1-team in 2016 te bekostigen.

Ocon sloot zich voorafgaand aan het GP3-seizoen 2015 aan bij het opleidingsprogramma van Mercedes en veroverde de titel op indrukwekkende wijze met 14 podiumplaatsen in 18 races – waaronder een reeks van negen opeenvolgende tweede plaatsen – met het ART Grand Prix-team van Vasseur.

Mede-Mercedes-junior Pascal Wehrlein, die als regerend DTM-kampioen meer ervaring had, mocht in 2016 zijn F1-debuut maken bij Manor naast Rio Haryanto, wiens budget uiteindelijk opraakte. Omdat Ocon tijdelijk naar de DTM was overgestapt, opnieuw met ART, kreeg hij daardoor de kans om de laatste negen Grands Prix van het seizoen te rijden – mits hij de benodigde financiering kon vinden.

“Bij Mercedes namen we eigenlijk het management van Esteban op ons, dankzij Gwen [Lagrue, hoofd van de Mercedes-academie]”, vertelde Wolff. “Daarna spraken [we] af om met Fred [Vasseur] in de GP3 samen te werken, en samen wonnen we het kampioenschap.

“Daarna was er niet echt een kans in de Formule 1. De DTM-deur, dat hebben we samen gedaan. En toen, ik weet niet of dat eigenlijk bekend is, leek er vanaf Spa plotseling een stoeltje bij Manor vrij te zijn. Daarvoor was twee miljoen dollar nodig, en wij [bij Mercedes] zeiden dat we één miljoen voor dat stoeltje konden leveren, maar we kwamen één miljoen tekort. Fred heeft dat geld persoonlijk ingelegd om Esteban de kans te geven.”

Esteban Ocon, Manor Racing , Toto Wolff, Cyril Abiteboul, Pat Fry, Frederic Vasseur

Photo by: Mark Sutton / Getty Images

Esteban Ocon, Manor Racing

Photo by: Jerry Andre / Sutton images via Getty images

De F1-carrière van Ocon wordt bedreigd nadat hij zijn zitje bij Haas voor de rest van het seizoen verloor na een conflict bij de Grand Prix van Mexico. Zijn enige realistische mogelijkheid om op de grid te blijven is het tweede stoeltje van Cadillac, maar naar verluidt lijkt de Grand Prix-winnaar waarschijnlijk als reservecoureur naar Aston Martin te gaan.

“Commentaar geven op wat er in een ander team is gebeurd, is lastig”, zei Vasseur. “Ik heb genoeg te doen met mijn eigen mensen en ik weet niet wat er is gebeurd tussen Ayao [Komatsu, teambaas], Haas, het team en de coureur. Ik wil daar geen commentaar op geven.

“Het is zeker jammer voor Esteban, want ik denk dat hij een echte racer is. Hij heeft het hele seizoen veel energie gestoken in het zijn in de F1, en daar moeten we enorm veel respect voor hebben. Nu ga ik geen commentaar geven op de situatie.”

Wolff voegde toe: “Al die jaren zijn we volgens mij allemaal heel steunend en heel vastberaden geweest in onze poging ervoor te zorgen dat Esteban de best mogelijke kans zou krijgen. Vervolgens maakte hij natuurlijk een paar teamwissels mee.

“Volgens mij kwam het uiteindelijk op het punt dat Ayao het team moest vertegenwoordigen en het team moest beschermen tegen bepaalde retoriek. Aan de andere kant vond Esteban persoonlijk dat hij geen ongelijk had in de dingen die hij zei. En je moet uiteindelijk respecteren dat het team de beslissingen neemt. De teambaas moet beslissen wanneer het genoeg is, en dat is wat Ayao heeft gedaan.”

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