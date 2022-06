Vasseur over budgetkrapte: "Topteams zetten windtunnel maar uit"

Het budgetplafond is momenteel een heet hangijzer in de Formule 1. Topteams willen dat het huidige plafond verruimd wordt in reactie op de huidige inflatie, de teams in het middenveld en de achterhoede zien dat juist als een bedreiging omdat het hun sportieve positie in feite kan bedreigen. Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto heeft in Monaco al aangegeven dat zijn team waarschijnlijk over de huidige grens van 140 miljoen dollar gaat, Red Bull-voorman Christian Horner heeft opheldering gevraagd welke straf er zou staan op een dergelijke overschrijding.

Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur heeft maling aan de klachten van de topteams. Hij stelt dat de vooraanstaande teams simpelweg moeten beknibbelen op de ontwikkeling om binnen de gestelde grenzen te blijven. “Het verschil is dat we niet praten over het budgetplafond, maar over het budget aan onze zijde”, aldus Vasseur. “Ik kan niet meer uitgeven dan ik heb en als we een kleine verhoging krijgen, dan begrijp ik dat nog. Maar als we meer kosten maken voor energie of vracht, dan is de oplossing heel simpel: zet de windtunnel uit en stop met het introduceren van updates. Wij zitten in een situatie dat we vroeg of laat moeten stoppen met de ontwikkeling van onze auto, we zullen de limiet van ons budget bereiken. Ik denk dat iedereen hetzelfde moet doen.”

Otmar Szafnauer, de teambaas van Alpine, is het met zijn collega van Alfa Romeo eens. Hij stelt dat de inflatie meegenomen was in de beraming van het budget. “De meeste teams doen hun budgetten in november of december voor het volgende seizoen, dat is bij ons niet anders”, zegt Szafnauer. “De inflatie stond op dat moment al op 7 procent, in Engeland was het 7,1 procent. We hebben dat meegenomen in de budgetten en hebben daar ook het ontwikkelingswerk op gebaseerd. We vallen er nu nog binnen, hoewel de vracht iets duurder was dan we dachten. We zitten nog onder het budgetplafond en dat willen we aan het eind van het seizoen ook zitten. We passen de ontwikkeling aan, net zoals Fred zegt. Het is mogelijk. Waar een wil is, is een weg. We hebben een budgetplafond bepaald en daar moeten we ons aan houden.”

"Er zijn uitzonderingen"

Met de invoering van een budgetplafond moeten de jaarlijkse uitgaven van Formule 1-teams in de hand gehouden worden. Dit moet op termijn ook gaan leiden tot meer sportieve gelijkheid. McLaren is een van de teams geweest die sinds de gesprekken een voorstander is geweest, maar ook teambaas Andreas Seidl erkent dat er in ‘uitzonderlijke omstandigheden’ gekeken moet worden naar een eventuele aanpassing.

“In dit soort situaties ben je simpelweg afhankelijk van het leiderschap van de FIA en de Formule 1, zij moeten oplossingen vinden die in het belang van de sport zijn. Daarom voeren we op dit moment dergelijke gesprekken”, zegt Seidl. “We hebben bij McLaren altijd gepusht om te zorgen dat het budgetplafond op een bepaald niveau zit, we introduceren die cijfers ook. Op hetzelfde moment moeten we in het geval van bijzondere omstandigheden ook kijken naar de voorwaarden. Er is altijd ruimte om een discussie te voeren en een goede oplossing te vinden, ik hoop dat het in dit geval ook mogelijk is.”