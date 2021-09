Vasseur: Giovinazzi heeft F1-toekomst bij Alfa in eigen hand

Alfa Romeo heeft als enige team nog niet beide stoeltjes bezet voor het komende Formule 1-seizoen. De renstal heeft Valtteri Bottas reeds aan boord gehaald voor 2022, maar het is nog niet duidelijk wie de Fin volgend jaar als teamgenoot krijgt. Een langer verblijf van Antonio Giovinazzi behoort tot de mogelijkheden, al wordt ook Formule 2-titelkandidaat Guanyu Zhou gelinkt aan het zitje bij Alfa.

In een poging om zijn plekje in de Formule 1 te behouden laat Giovinazzi de laatste weken een duidelijke verbetering zien. Zo kwalificeerde de Italiaan zich in Zandvoort en in Monza keurig als zevende: “Vorig jaar was Antonio heel erg sterk in de races en was hij in de eerste ronde zelfs de beste racer van het hele veld”, vertelt teambaas Vasseur in gesprek met RACER. “Vorig jaar heeft hij het in de races dus heel erg goed gedaan. Dit seizoen heeft hij wat meer moeite om vooruitgang te boeken nadat hij zich een aantal keer in Q1 heeft gekwalificeerd. Hij deed het de laatste paar races heel erg goed en daar ben ik blij mee, ik kon zien dat hij leverde en over de verschillende ronden een stap kon maken. Hij verbeterde zich van Q1 naar Q2 en van Q2 naar Q3. Hij wist elke ronde alles aan elkaar te rijgen en alles te finetunen in de kwalificatie.”

Punten scoren het volgende doel

De betere resultaten op zaterdag werpen voorlopig echter nog niet hun vruchten af in de races op zondag. Sinds zijn tiende plek in de Grand Prix van Monaco eind mei heeft Giovinazzi namelijk geen punt meer gescoord: “Uiteraard is punten scoren nu het volgende doel. De laatste paar races waren wat lastiger, maar ik weet dat hij het in zich heeft. Ik wacht nu gewoon op het weekend waarin hij alles combineert. De snelheid in de kwalificatie en de race pace, van de eerste tot de laatste ronde.”

Alfa Romeo geeft Giovinazzi dus de tijd om zich te bewijzen. Tijd die het team zich ook kan permitteren omdat de renstal als enige nog een stoeltje vrij heeft voor 2022. Volgens Vasseur stelt het Giovinazzi in een unieke situatie waarvan hij moet zien te profiteren: ‘Het voordeel van zijn positie is dat we het ons kunnen veroorloven om te wachten. We staan met wat coureurs in contact en het is aan ons. Het biedt Antonio de kans om te laten zien dat hij zich kan verbeteren. Hij is tenslotte de man die in de auto zit en kan laten zien dat hij het goed doet en kan verbeteren. Het is een stuk frustrerender wanneer je niet in de auto zit en je maar af moet wachten of de ander het goed of slecht doet. Antonio heeft die kans, en die moet hij aangrijpen.”