Tost: Tsunoda was zo snel in Baku dat ik me zorgen maakte

De 21-jarige Tsunoda kende aan het begin van het seizoen een indrukwekkend Formule 1-debuut met een puntenfinish tijdens de seizoensopener in Bahrein, maar de Japanner kreeg daarna een reeks lastige races voor zijn kiezen. In zijn eerste bezoek aan het Baku City Circuit wist de Japanner afgelopen weekend orde op zaken te stellen. Tsunoda schopte het net als teamgenoot Pierre Gasly tot het derde kwalificatiedeel, waarin hij ondanks een crash een zevende startplek uit het vuur wist te slepen. Die positie wist hij op zondag ook vast te houden in de race, waarmee hij zijn beste resultaat tot dusver scoorde in de koningsklasse.

“Yuki heeft het fantastisch gedaan, dat moet ik eerlijk toegeven”, blikt teambaas Franz Tost onder andere tegenover Motorsport.com terug op het weekend. “Oké, in de kwalificatie had hij een klein incident, maar het was in het derde kwalificatiedeel en dat soort dingen kunnen gebeuren. Het is ook meer ervaren coureurs overkomen.”

In de race maakte Tsunoda al helemaal indruk op Tost: “Zijn snelheid in de race was soms echt ongelofelijk. Ik was echt bezorgd dat er iets zou gebeuren omdat hij echt heel erg snel was. Hij voelt zich goed en ik denk dat hij zeker in de tweede helft van het seizoen nog goede resultaten kan laten zien wanneer hij wat meer ervaring op heeft gedaan en op circuits komt die hij al kent.”

Beste weekend tot dusver

Op de vraag of Tsunoda in Baku over het geheel genomen zijn beste weekend tot dusver heeft gehad dit seizoen hoeft Tost niet lang na te denken: “Voor mij wel, omdat hij veel vooruitgang heeft geboekt. We moeten niet vergeten dat dit zijn eerste keer in Baku was. Natuurlijk, in Bahrein heeft hij al punten gescoord toen hij er negende werd, maar hij kende dat circuit al best goed vanuit de Formule 2. Daarnaast hadden we er tijdens de wintertest een goede afstelling gevonden, maar in Baku kende hij het circuit niet maar vond hij er wel meteen zijn draai.”

“Hij startte en finishte als zevende en leverde echt een geweldige show en een fantastische prestatie. We moeten nog aan wat dingen werken, maar dat wisten we al. Ik heb er vertrouwen in dat we alles aan elkaar kunnen rijgen want hij is echt een supertalent.”