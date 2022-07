Red Bull-adviseur Helmut Marko had recent weinig vleiende woorden over voor AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda. De Oostenrijker noemde de coureur een ‘probleemkind’ die zijn temperament niet onder controle heeft, regelmatig explodeert via de teamradio en ‘altijd’ kwaad is in de bochten. Marko onthulde daarbij dat Red Bull een psycholoog voor de Japanner had ingehuurd.

“Ik houd wel van probleemkinderen”, zegt AlphaTauri-teambaas Franz Tost in reactie op de uitspraken van Marko. “Dit zijn hele goede jongens waar je echt iets mee kunt bereiken. Ik ben niet zo van de heilige boontjes. Yuki maakte een fout op Silverstone, hij weet dat en daar zal hij aan werken. Hij is zichzelf nog steeds aan het ontwikkelen, maar hij is snel. Ook in Oostenrijk was hij weer rap. Hij zal het op zijn manier blijven doen, maar dat kost tijd. Als hij op deze manier doorgaat, heeft hij een goede kans om volgend seizoen bij ons te blijven. Dat is aan hem. Als hij blijft presteren, dan blijft hij en als het slecht gaat dan ligt hij eruit. Dat is heel makkelijk.”

Tijdens de Britse Grand Prix ging Tsunoda in de fout. Hij maaide teamgenoot Pierre Gasly uit de wedstrijd. “Dat was een nachtmerrie voor het team”, zegt Tost. “De coureurs lagen zevende en achtste, Silverstone was al moeilijk voor ons en daarom was de positie heel goed. Yuki was een beetje ongeduldig, probeerde Pierre uit te remmen en verloor de achterkant met een crash als gevolg. Na de race heb ik direct een gesprek gevoerd met Yuki en heb ik hem verteld dat het absoluut niet acceptabel was, hij moet meer geduld en discipline opbrengen. Dat was niet de eerste keer dat teamgenoten elkaar raken, waarschijnlijk ook niet de laatste keer. Wij moeten dit echter voorkomen.”

Tsunoda staat zestiende in het kampioenschap. Hij haalde dit jaar elf punten, vijf minder dan teamgenoot Gasly.

Video: Yuki Tsunoda kegelt Pierre Gasly van de baan op Silverstone