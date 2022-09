Het is een seizoen met twee gezichten voor Yuki Tsunoda. Aan de ene kant kan hij dit jaar, in tegenstelling tot 2021, wel prima partij bieden aan teamgenoot Pierre Gasly. Aan de andere kant heeft hij ook een abonnement op bezoekjes aan de stewards.

Ook op bij de Grand Prix van Italië was het weer raak. Nadat Tsunoda op Zandvoort tegen zijn vijfde reprimande aan was gelopen omdat hij met losse gordels terugreed naar de pits, kreeg hij op Monza een gridstraf van tien plaatsen. Daar bovenop kwamen nog eens drie extra plekken omdat hij te hard reed onder geel in de vrije training op Monza. Normaal gesproken zou dat geen probleem zijn geweest, want door het wisselen van de motor moest hij sowieso achteraan starten. Maar te hard rijden onder geel leverde hem ook nog twee strafpunten op zijn superlicentie op. Zijn totaal kwam daarmee op acht. Daarmee is hij nog maar vier strafpunten verwijderd van een schorsing van één race.

'Niet zo slim'

AlphaTauri-teambaas Franz Tost ziet dat er wat moet veranderen. “Zijn niveau gaat omhoog. Kijk naar de kwalificatie in Zandvoort, kijk naar de eerste vrije training op Monza. In de wagen doet hij het erg goed”, aldus Tost tegenover onder meer Motorsport.com. “Hij moet alleen zijn emoties onder controle krijgen en gedisciplineerder zijn. Een gele vlag negeren in de tweede vrije training is niet slim.”

Met name het feit dat het in een vrije training gebeurt, steekt Tost. “Ik begrijp dat het lastig is in een kwalificatie, of soms zelfs in een race. Maar in een vrije training moet je in elk geval de gele vlaggen accepteren en op de juiste manier reageren. Dat betekent dat je moet vertragen.”

Voorlopig lijkt Tsunoda redelijk veilig te zijn voor wat betreft een zitje voor volgend jaar. Volgens de Japanner is een nieuwe deal afhankelijk van processen op de achtergrond. Wie zijn teamgenoot wordt in het geval dat hij blijft, is nog wel spannend. De geruchten dat Pierre Gasly naar Alpine zou gaan komen steeds vaker tevoorschijn, en afgelopen weekend is Nyck de Vries in Graz gezien toen hij op gesprek kwam bij Red Bull-talentenscout Helmut Marko.