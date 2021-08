Tost wil Gasly en Tsunoda ook in 2022: "Zie geen alternatieven”

Bij het team uit Faenza waren er de voorbije jaren regelmatig verschuivingen te zien in de line-up. Zo maakten Daniil Kvyat en Pierre Gasly er hun rentree na een mislukt avontuur bij Red Bull, terwijl Alexander Albon na een half jaartje al werd gepromoveerd naar de hoofdmacht. Ook de Thai werd door Red Bull-adviseur Helmut Marko echter te licht bevonden als teamgenoot van Max Verstappen, maar in plaats van een terugkeer naar AlphaTauri kreeg F1-debutant Yuki Tsunoda dit jaar de voorkeur. De Japanner vormt een team met Gasly, die door AlphaTauri wordt gezien als een belangrijke teamleider.

Hoewel het debuut van Tsunoda met flink wat onnodige fouten en gevloek over de boordradio gepaard gaat, wist de 21-jarige Japanner in de eerste seizoenshelft ook al vijf keer in de punten te finishen. Teamgenoot Gasly zorgt echter voor de grootste lading WK-punten en scoorde in Baku zelfs een podiumfinish. De Fransman heeft daardoor een belangrijk aandeel in het gevecht om de vijfde plek bij de constructeurs, waarin AlphaTauri momenteel vooral moet zien op te boksen tegen Alpine.

Teambaas Franz Tost is tevreden met zijn huidige line-up en hoopt dat zijn team voor het eerst sinds 2013 – toen Daniel Ricciardo en Jean-Eric Vergne aan hun tweede jaar begonnen bij het team – weer eens twee hele seizoenen achter elkaar over dezelfde twee rijders kan beschikken. “Ik hoop het, omdat ik geen andere rijder zie”, vertelt Tost. “Ik hoop dat we ook volgend jaar met Pierre en Yuki zullen rijden.”

Tost neemt het op voor Tsunoda

Tost geeft met zijn uitspraken duidelijk de voorkeur aan een langer verblijf van Tsunoda in plaats van een eventuele rentree van Albon, die dit jaar genoegen moet nemen met een racezitje in de DTM: “Yuki zal dan in zijn tweede seizoen namelijk de circuits kennen. Je moet niet vergeten dat we in de tweede seizoenshelft circuits krijgen die Yuki niet eens kent. In Europa heeft hij onder andere al geracet in de Formule 2 en in de Formule 3, maar hij heeft nog nooit in Amerika geracet. We gaan ook nog naar Mexico, waar hij nooit heeft gereden. Hetzelfde geldt voor Sao Paulo.”

Tsunoda scoorde vlak voor de zomerstop zijn beste resultaat in Hongarije, waar hij op de Hungaroring de zesde plaats in de wacht sleepte. De Japanner heeft daardoor nu 18 punten achter zijn naam staan, waar Gasly er al 50 heeft weten te scoren. Volgens Tost is het verschil tussen beide coureurs echter niets bijzonders: “Pierre doet het geweldig, maar Yuki is een nieuwkomer en doet het goed. Hij moet nog ervaring opdoen, hij moet nog leren. Dat is niets bijzonders, het is niet meer dan logisch met jonge coureurs. Dat risico neem je nu eenmaal als je een jonge rijder aan boord haalt.”

“Beide rijders hebben genoeg zelfvertrouwen. Ik zie niet in waarom we tijdens de zomerstop iets moeten veranderen aan onze line-up. Bovendien zie ik ook geen alternatieven”, concludeert Tost.