In Baku ging het van kwaad tot erger voor Nyck de Vries. De debutant crashte in de kwalificatie op vrijdag, eindigde in de sprint shootout op ruime achterstand als laatste, en crashte op zondag nogmaals. De Nederlander wacht nog op zijn eerste punten, maar wordt niet geholpen door de matige AlphaTauri AT04 en de kleine onderlinge verschillen in de middenmoot. Daardoor is het niet gemakkelijk om door te stoten tot de top-tien.

Teambaas Franz Tost neemt zijn pupil in bescherming en vergelijkt de situatie van De Vries met die van Sebastian Vettel. Ook de Duitser kende een lastige opstartfase, maar werd uiteindelijk viermaal wereldkampioen. “Ik zeg altijd dat er een leerproces en een crashperiode is”, legt Tost uit. “Want als rijders niet crashen, dan kennen ze de limiet niet. Je moet ze deze credits geven, anders werkt het niet. En er is geen enkele coureur geweest die niet crasht. Sebastian kwam in zijn eerste races heel vaak na de eerste ronde in de pits zonder neus. Dat hoort bij het spelletje.”

Minimaal drie jaar nodig

Het vernieuwde sprintformat, met slechts één vrije training van zestig minuten, zorgt voor extra uitdagingen voor rookies. Tost: “Ik zeg altijd dat een debutant in de Formule 1 minimaal drie jaar nodig heeft om te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Kijk nu naar de opzet van het raceweekend in Baku. We hebben de eerste vrije training en dan ga je opeens al naar de kwalificatie. Wat problematisch is voor jonge coureurs en rookies, is om het maximale uit het circuit en de banden te halen tijdens de kwalificatie. Dat is echt een heel moeilijke opgave. Wat er in die sessie met Nyck gebeurde was heel eenvoudig. Hij remde iets te laat want hij rekende op meer grip. En toen verloor hij de controle.”

De Vries stak de hand in eigen boezem: “Het was een hele domme fout, volledig mijn verantwoordelijkheid. Ik ben er zeer teleurgesteld over. Ik zat klem achter Zhou en raakte wat ongeduldig. Dat praat het niet goed, ik maakte nog steeds een fout en dat hoort niet.”

