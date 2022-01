Tost: Toekomst van Tsunoda in de Formule 1 ligt in zijn handen

Yuki Tsunoda toonde in zijn debuutseizoen enkele keren zijn ware snelheid, maar werd ook geteisterd door crashes en diverse fouten. De Japanner werd overschaduwd door sterke optredens van zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly. In Bahrein opende Tsunoda met een knappe negende positie, maar hij had moeite deze prestatie een vervolg te geven. Terwijl het zelfvertrouwen van Tsunoda flinke tikken te verduren kreeg, finishte Gasly geregeld in de punten en bracht hij AlphaTauri daarmee in gevecht om de vijfde plek in het kampioenschap bij de constructeurs. Tsunoda eindigde in 2021 slechts zeven keer in de top tien.

We hebben de juiste beslissing genomen Franz Tost over het aanblijven van Yuki Tsunoda

Halverwege het seizoen besloot de Japanner dichter bij het hoofdkwartier van AlphaTauri in Faenza te gaan wonen. Tsunoda - die zichzelf een luie zak noemde - besloot zichzelf met een andere benadering te herpakken. Teambaas Franz Tost stond er niet verbaasd van te kijken dat de jonge Japanner de zaken kon veranderen. Maar in aanloop naar het tweede jaar van de 21-jarige, zegt Tost dat "het nu in zijn handen ligt" om zijn talent om te zetten in resultaten.

"Yuki is een fantastische coureur. Het ligt nu in zijn handen wat hij daar uit haalt, want talent hebben is slechts een deel van het verhaal. Ik ken een aantal coureurs dat getalenteerd was, maarslechts een race of helemaal niets won", aldus de Oostenrijkse teambaas. "Als Formule 1-coureur kun je niet genoeg aan fysieke trainingen doen, daarbij is voeding ook belangrijk. Je moet gedisciplineerd zijn. De complete manier van leven moet honderd procent matchen met wat de Formule 1 vraagt. Dit is in zijn handen. Adviseren is wat we kunnen, maar vervolgens moet hij het doen. Dit is waar je aan kan gaan zien of hij uitgroeit tot een ster. Aan zijn manier van rijden ligt het niet. Het is aan hem."

Tost: Tsunoda is net als alle andere jonge coureurs

Volgens Tost was het eerste jaar van de AlphaTauri-coureur een prachtig voorbeeld voor een debutant, die slechter leek door de onwijs sterke resultaten van de meer ervaren Gasly. "In het verleden was het altijd gelijk", doelt Tost op het feit dat AlphaTauri altijd onervaren coureurs had. "Het was nu de eerste keer dat een ervaren coureur naast een rookie werd gezet. Normaal starten we met twee rookies of met een coureur die slechts een jaar achter de rug heeft. Het verschil is dan niet zo opvallend. Wat er gebeurde met Yuki is eenvoudig uit te leggen. In Bahrein reed hij een sterke race en finishte als negende. Alles was fantastisch. Voor mij was het duidelijk dat een crash snel kwam, want Yuki reed al op de limiet. Het is altijd hetzelfde met jonge gasten. Wij zeggen dat ze op de limiet rijden, maar ik wist precies wat Yuki dacht. Na Bahrein dacht hij - en dat is typisch voor jonge coureurs - dat de Formule 1 toch niet zo moeilijk was."

Die crashes kwamen er ook, met een agressieve Tsunoda die in Imola zowel in de kwalificatie als in de race uitviel, gevolgd door nog meer crashes in de daaropvolgende races. Zijn zelfvertrouwen kreeg een klap en dus besloot hij naar Italië te verhuizen. "Hij was geschokt en verloor vertrouwen", vervolgt Tost. "Natuurlijk komen daarna de vragen: 'Kan ik dit wel? Is de F1 te snel voor me?' Dit geldt voor alle rijders, maar Yuki is echt een prachtig voorbeeld. Dit is de reden waarom ik zeg dat jonge coureurs minimaal drie jaar nodig hebben om een beetje van de F1 te begrijpen. De Formule 1 is veel complexer dan men denkt. Komend seizoen wordt een compleet ander verhaal met de kennis die hij nu heeft. Ik heb er vertrouwen in dat we de juiste beslissing hebben genomen."