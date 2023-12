Verstappen of Vettel? Franz Tost kiest zijn favoriete F1-coureur

Met het vertrek van Franz Tost uit de Formule 1 verliest de koningsklasse van de autosport een teambaas met veel ervaring, die ook nog eens als leidinggevende van AlphaTauri en Toro Rosso met heel wat bekende coureurs samenwerkte. Gevraagd in de Beyond the Grid-podcast wie zijn favoriete rijdersduo is, noemt hij Max Verstappen en Sebastian Vettel. De 67-jarige pensionado geeft ook aan wie volgens hem in een onderling gevecht de meeste races kan winnen: "Dat zou Sebastian kunnen zijn." Hij voegt er wel aan toe dat het kwalificatieduel de andere kant op zou vallen. "Verstappen", antwoordt de Tiroler daarop gedecideerd.

Tost legt ook uit waarom Vettel en Verstappen zijn twee favoriete coureurs zijn. "Vanwege hun toewijding aan de sport en vanwege hun snelheid", geeft de Oostenrijker aan. "Zij weten wat er nodig is om te winnen en nemen alles wat je daarvoor nodig hebt met zich mee. Dat is ten eerste hun talent, maar ten tweede hun passie." Dat laatste ziet de man die achttien jaar de rol van teambaas vervulde met name terug bij Verstappen: "Hij rijdt ook in de esports en dergelijke. Is dat niet fantastisch? Een drievoudig wereldkampioen die thuis achter de computer nog tegen anderen racet." Wat ook een karaktereigenschap van beide coureurs is waardoor zij zo goed zijn, is volgens Tost hun discipline. "Ze weten precies wanneer en wat ze moeten doen", aldus de 67-jarige man uit Tirol. "Discipline is een heel, heel belangrijke factor. Ze bestuderen hun rivalen om hun eigen tekortkomingen te vinden, om die dan te verslaan."

Lovend over Tsunoda

Afgelopen jaar maakte Tost vier verschillende coureurs mee in zijn team. De enige stabiele factor was Yuki Tsunoda. Tost is dan ook lovend over de Japanse rijder. "Ik moet zeggen dat op het gebied van natuurlijke snelheid hij een van de beste coureurs is", stelt de voormalig topman, die nog wel wat verbeterpunten voor de 23-jarige coureur ziet. "Hij moet nog gedisciplineerder worden en nog iets harder werken. Hij neemt het op sommige gebieden iets te licht op, op technisch gebied, op het gebied van voeding, op het gebied van training."

Naast Tsunoda blijft Daniel Ricciardo volgend jaar bij AlphaTauri, ondanks dat Liam Lawson in zijn invalbeurt - tijdens de blessure van Ricciardo - een goede indruk achterliet. "Liam verdient een zitje in F1", erkent Tost. "Hij werd in Zandvoort in zware omstandigheden in de auto gezet, het wisselde van droog naar nat. Hij reed voor het eerst in een F1-wagen met regenbanden en wisselde daarna ook nog naar mediums. Het lukte hem om geen fouten te maken. Dat was heel, heel goed gedaan."