Tost: "Probeer Tsunoda nu hetzelfde bij te brengen als Verstappen"

Tsunoda werkt dit jaar zijn eerste seizoen in de Formule 1 af en doet dit onder de vleugels van Tost, een erkend talentenbegeleider in de koningsklasse. De Japanner mag volgend jaar ook nog zijn kunsten vertonen bij AlphaTauri, overigens tot zijn eigen verbazing: "Ja, want ik blijf maar crashen en dat kost het team veel geld", zo gaf de Japanner eerlijk aan. Tost heeft die crashes en de rookie-fouten echter ingecalculeerd. Tijdens een exclusief interview met Motorsport.com Nederland laat de teambaas weten dat iedere jonge coureur 'een crashperiode' kent in F1 en dat het aan het talent van een rijder ligt hoelang die periode duurt.

Het leerproces van een jonge coureur

Naast talent gaat het om een mentale knop die om moet. Zo heeft Verstappen eerder dit jaar aangegeven dat hij aan het begin van zijn Formule 1-carrière 'nog iedere sessie de snelste wilde zijn' en dat die drang in vrije training nu wel weg is. Het maakt dat Verstappen F1-weekenden beter kan indelen en dat zijn foutenlast lager is dan tijdens de Toro Rosso-maanden. "Dat is het precies", reageert Tost op de uitlatingen van Verstappen. "Dit is absoluut doorslaggevend voor ieder jong talent. Een paar dagen geleden heb ik precies dit aspect nog met Yuki besproken. Hij wil namelijk ook de snelste man zijn in een eerste training, maar crasht daardoor. Of hij riskeert veel te veel in Q1 met een auto die makkelijk Q3 kan halen", duidt hij onder meer op het voorval in Paul Ricard.

Waar Verstappen de zaken volgens Tost behoorlijk snel oppikte, duurt het met Tsunoda iets langer. Red Bull heeft hem naar Faenza gehaald en Helmut Marko heeft meerdere gesprekken met de Japanse coureur gevoerd om het proces te versnellen. "Maar uiteindelijk moet de coureur deze dingen zelf leren en ondervinden. Max brengt het goed onder woorden en dit is typisch de ontwikkeling van iedere jonge coureur, oftewel het proces waar ik altijd zo op hamer. Maar goed: ik kan van tevoren wel zeggen 'riskeer nou niet te veel in zo'n eerste training', maar het heeft geen zin. Uiteindelijk moeten ze het toch zelf meemaken. Ik zou zelfs zeggen dat het echte begrip pas na enkele jaren komt. Iedere coureur heeft dan ook een paar jaar nodig om het spelletje in F1 echt door te krijgen en om er het maximale uit te kunnen halen."

Ervaring belangrijk als teammaat Verstappen

Het maakt dat Tost coureurs graag meerdere jaren bij zijn opleidingsteam behoudt. Bij Verstappen is dat zoals bekend niet gebeurd en goed afgelopen, maar dat laatste is eerder uitzondering dan regel. Zo zijn Pierre Gasly en Alexander Albon eveneens snel gepromoveerd vanuit het tweede Red Bull-team, maar liep het voor hen beduidend minder goed af. "Waarom zij het zo lastig hadden naast Max? Omdat hij zo snel is! Pierre Gasly heeft nu een heel hoog niveau bereikt, maar toen hij naar Red Bull Racing ging was hij nog te onervaren. Inmiddels is hij enorm gegroeid, maar ja, als je onervaren bent én dan naast Max zit, dan heb je echt een probleem..."