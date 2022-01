Tost rekent op sterkere Gasly in 2022: Hij kan nog beter worden

Terwijl zijn debuterende teamgenoot Yuki Tsunoda de kneepjes van het vak leerde in zijn eerste seizoen, moest Gasly het zware werk doen bij AlphaTauri om de renstal uit Faenza in de strijd om de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap te houden. Die strijd verloor het uiteindelijk van Alpine. Gasly was sinds zijn degradatie van Red Bull Racing naar Toro Rosso halverwege 2019 bezig aan een opgaande lijn en behaalde een knappe eerste overwinning tijdens de Grand Prix van Italië van 2020. In 2021 verbeterde Gasly zich met name in één snelle ronde. Hij kwalificeerde zich 16 van de 22 keer op een van de eerste drie startrijen. In totaal scoorde de Fransman 110 punten en daarmee de negende plek in de eindstand. Hoewel teambaas Franz Tost erkent dat Gasly "een grote stap voorwaarts heeft gemaakt", denkt hij dat de Fransman nog meer potentieel kan laten zien.

"Hij heeft een fantastisch potentieel, maar ik heb nog steeds het gevoel heb dat hij zich verbeteren kan. Dat is doorslaggevend als je op dit niveau zit en als we hem volgend jaar van competitieve auto voorzien zal hij er staan. Honderd procent", aldus een stellige Tost. "Door het vele rijden heeft hij nu de ervaring te weten hoe hij de auto moet afstellen en hoe hij met de banden moet omgaan. Hij leest de race, dat hoor je aan zijn vragen via de radio. Hij heeft dit jaar echt een grote stap gemaakt. Hij staat er als onze auto goed is."

Hoewel Gasly werd gepasseerd voor een terugkeer bij Red Bull Racing, dat voor Sergio Perez koos, genoot de 25-jarige coureur van zijn rol als de leider bij AlphaTauri. Hij gaf toe dat de focus van het team op hem een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn sterke prestaties. Op de vraag of AlphaTauri Gasly het platform kan bieden om verder te groeien en zijn persoonlijke ambities waar te maken, gaf Tost toe dat het een zware opgave zou zijn om de topteams aan te vallen, ook met het budgetplafond.

"Het hangt ervan af hoe we alles gaan samenbrengen", antwoordt Tost. "Als de auto goed is, zie ik geen reden waarom we er geen succes mee zouden kunnen hebben. De infrastructuur van ons team is goed en wordt beter. Als ik het echter vergelijk met die van Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari en we praten over het willen vechten om het kampioenschap, dan lopen we nog steeds achter. Dit houdt alleen niet in dat we niet van tijd tot tijd tegen hun kunnen vechten."

Gasly en Tsunoda vormen ook komend F1-seizoen het rijdersduo bij AlphaTauri. De Japanse coureur begint aan zijn tweede jaar in de koningsklasse en kende een bewogen debuutseizoen. Tost liet eerder al weten er alle vertrouwen te hebben in een sterker tweede seizoen voor Tsunoda, maar dat de rijder zijn Formule 1-toekomst in eigen handen heeft.