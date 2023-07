Tost: Ontslaan Nyck de Vries was hele moeilijke beslissing

Na de Grand Prix van Silverstone werd Nyck de Vries de laan uit gestuurd bij AlphaTauri, Daniel Ricciardo neemt vanaf de GP van Hongarije zijn plekje in. Helmut Marko heeft al duidelijk aangegeven waar het volgens hem bij de Nederlander aan schortte, vanuit het management van AlphaTauri werd er tot woensdag niet veel losgelaten over het ontslag.

Bij een sponsorevenement voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije kreeg Franz Tost, teambaas van AlphaTauri, van Formula.hu de vraag wat de reden van het ontslag van Nyck de Vries was. De Oostenrijker gaf echter geen duidelijk antwoord: "Ik leef met Nyck mee. Geloof me, het was een hele, hele moeilijke beslissing. Nyck is een fantastisch persoon met wie ik een goede band heb en hij is ook nog eens een hele goede coureur. Hij won de Formule Renault, won in de Formule 3, won de Formule 2 en de Formule E."

Het hele seizoen leek De Vries, als nieuwe coureur op de grid, het moeilijk te hebben om het tempo van Tsunoda bij te houden. Tost legde uit waarom het als rookie lastig is indruk te maken: "De Formule 1 is de laatste jaren drastisch veranderd. Wat ik daarmee bedoel? Vanaf het begin wordt er veel professionaliteit van de coureurs verwacht. Vroeger konden we met jonge coureurs veel testen. We hebben met Nyck ook getest, maar misschien niet genoeg. In het begin van het seizoen waren er allemaal circuits die Nyck niet kende, zoals Melbourne, Saoedi-Arabië of Miami. Er zijn dan ook nog sprintweekends waarbij de kwalificatie direct na de vrije training komt. Daarbij is het huidige startveld van een bijzonder hoog niveau."

Keuze Ricciardo vanwege circuits

Dat Ricciardo nu in de auto gezet wordt, is volgens Tost in het belang van AlphaTauri. "In de tweede seizoenshelft komen weer veel circuits die Nyck de Vries nog niet kent, dat is een groot nadeel. Daniel Ricciardo kent deze wel en daarom hebben we deze beslissing genomen."