Het debuutseizoen in de Formule 1 begon voor Nyck de Vries niet zoals gehoopt. AlphaTauri had qua prestaties een stap teruggezet en dat maakte de uitdaging nog groter, maar met name door het verschil met teamgenoot Yuki Tsunoda en zijn crashes in Baku kwamen er vragen over zijn toekomst bij het zusterteam van Red Bull. Zij hopen immers snel goede prestaties te zien, maar die bleven de eerste races nog uit. Er gingen vervolgens geruchten dat er een deadline was gesteld voor de Nederlander om te presteren, anders zou Red Bull een andere coureur naast Tsunoda zetten. In Monaco zette De Vries een duidelijke stap vooruit en hij begon het weekend in Spanje met een indrukwekkende vierde tijd in de eerste vrije training.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost is blij met de prestaties van De Vries in Monaco en benadrukt dat het voor hem om meerdere redenen tot nu toe geen gemakkelijk debuutseizoen is geweest. "Nyck heeft het in Monaco ook goed gedaan", haalt Tost aan. "Hij raakt steeds meer gewend aan de auto en het team. Zoals ik altijd zeg: vandaag de dag is het voor rookies echt heel lastig om in de Formule 1 alles zo snel te leren", doelt de Oostenrijker op het feit dat hij ervan overtuigd is dat coureurs drie seizoenen nodig hebben om volledig aan de Formule 1 te wennen. "Als je naar de eerste paar races kijkt: sommige circuits kennen ze niet eens, zoals Melbourne, Saudi-Arabië of Miami. En dan heb je nog een sprintrace zoals in Baku, waar de kwalificatie meteen na de eerste training volgt. Dat is niet makkelijk voor jonge coureurs. Het middenveld zit dicht bij elkaar, het gaat om honderdsten van een seconde. Om goed te presteren moet je alles goed voor elkaar hebben. Ik moet zeggen dat Nyck het echt heel goed deed in Monaco. Ook in de eerste vrije training presteerde hij goed."

Volgens Tost was het belangrijk voor De Vries dat hij een stap vooruit zette in Monaco. "In de Formule 1 voel je altijd druk, maar hij wist zelf al dat de seizoenstart niet zoals verwacht was", legt hij uit. "Dat is niet alleen zijn schuld, want de auto was ook niet zo goed. Als je een auto hebt die niet goed presteert en je moet nieuwe circuits leren kennen, dat maakt het moeilijker. Ik moet zeggen dat alles nu op zijn pootjes terechtkomt en ik ben behoorlijk optimistisch over de toekomst."

In Spanje hoopt AlphaTauri, mede dankzij nieuwe updates voor de bolide, weer een stap vooruit te zetten. Het zusterteam van Red Bull probeert in Barcelona vooral een begrip te krijgen voor hoe de data op verschillende vlakken met elkaar overeenkomen, of dat er ergens nog iets niet helemaal goed gaat in de correlatie. "Het is pas de eerste training, we moeten voorzichtig zijn", zegt Tost over de vierde tijd van De Vries in de eerste training in Spanje. "We hebben nieuwe updates meegenomen en het lijkt erop dat deze werken. Maar ik wil in de kwalificatie zien wat er gebeurt. We hebben veel metingen gedaan met de rekken op de auto van Nyck, om de benodigde data te krijgen. We moeten correlatie opbouwen tussen CFD, de windtunnel en de circuits."