Tost over Mazepin: "Je kunt van een koe geen tijger maken"

Schumacher, Tsunoda en Mazepin reden vorig seizoen alle drie in de Formule 2. De Duitser werd kampioen, Tsunoda eindigde als derde en Mazepin werd vijfde in de opstapklasse. Alle drie wonnen races en dus is het niet vreemd dat het trio dit seizoen de overstap maakt naar de Formule 1. Maar waar Tost – uiteraard – lyrisch is over de kwaliteiten van zijn eigen pupil Tsunoda (“Hij kan voor verrassingen zorgen”) en erg enthousiast is over Ferrari-junior Schumacher (“Hij gaat het maken in de F1”), daar is hij minder te spreken over Mazepin, die dit jaar instapt bij Haas en dat volgens velen puur en alleen doet vanwege de roebels van zijn vader.

Op zich is daar niets mis mee, Lance Stroll bewijst dat ook met een rijke pa er best wat te halen valt in de Formule 1, maar bij Mazepin speelt iets anders mee. De jonge coureur staat niet bekend om zijn al te verfijnde gedrag. Zowel op als buiten de baan heeft hij in de loop der jaren een reputatie van wildebras opgebouwd en een weinig verheffend incident met een vriendin leidde er zelfs toe dat er vorig jaar een actie op touw kwam om hem te weren uit de Formule 1. Zover liet zijn nieuwe werkgever Haas het niet komen, maar het team liet wel weten een stevig woordje met hem te hebben gesproken over zijn gedrag. Mazepin zelf trok zich daar dan weer weinig van aan en liet weten dat de hele wereld nu eenmaal iets tegen Russische coureurs heeft.

Toch is het niet het imago van Mazepin dat Tost – alom erkend als een van de beste leermeesters in de Formule 1 – dwarszit. Volgens de ervaren teambaas, die onder andere talenten als Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel en Carlos Sainz naar de top bracht, mist Mazepin vooral intelligentie. “Ik zal het heel bot zeggen: ‘Je kunt van een koe geen tijger maken.’ Uiteindelijk hangt het er altijd vanaf hoeveel hersenen een coureur heeft en hoe hij die vervolgens in de cockpit gebruikt. In mijn lange tijd in de autosport heb ik gemerkt dat uiteindelijk alleen die coureurs de top bereiken die intelligent zijn en weten waarom ze iets doen, en die zich daar ook naar gedragen." Tost mist die intelligentie duidelijk bij Mazepin.