Na twee seizoenen is het avontuur van Mick Schumacher bij Haas F1 Team ten einde gekomen. Hij debuteerde in 2021 bij de Amerikaanse renstal in de Formule 1 en mocht ook in 2022 zijn kunsten vertonen. Een reeks kostbare crashes en ietwat tegenvallende prestaties bleken echter aanleiding voor Guenther Steiner en de zijnen om voor 2023 in zee te gaan met Nico Hülkenberg. Dat nieuws werd enkele dagen voor de seizoensfinale van 2022 in Abu Dhabi naar buiten gebracht en die timing zorgde ervoor dat alle zitjes voor 2023 al bezet waren. Schumacher viel zodoende buiten de boot en moet dit jaar dus vanaf de zijlijn toekijken. Dat doet hij als reservecoureur van Mercedes, dat hem aantrok voor die functie na het vertrek van Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries.

Laatstgenoemde gaat dit jaar aan de slag voor AlphaTauri, waarmee hij zijn eerste volledige Formule 1-seizoen gaat draaien. Toch was de Nederlander niet de enige coureur die op het verlanglijstje stond van de kleine Italiaanse renstal. Ook Schumacher heeft hoog op die lijst gestaan, zo heeft teambaas Franz Tost toegegeven in een interview met RTL. "Hij was voor mij persoonlijk al een kwestie. Ik had Mick eigenlijk graag in de auto gehad. Ik ben ervan overtuigd dat Mick getalenteerd is en dat hij alles in huis heeft om met succes in de Formule 1 te rijden", zegt Tost over de interesse in Schumacher.

Dat AlphaTauri uiteindelijk niet voor Schumacher heeft gekozen, maar juist De Vries de kans geeft, heeft volgens Tost een "politieke reden". Tot en met 2022 was de 23-jarige coureur nog lid van de Ferrari Driver Academy en mede door de bemoeienis van Ferrari kon hij in 2021 zijn F1-debuut maken bij Haas F1. Als AlphaTauri had willen toeslaan en Schumacher de kans had willen geven, dan had Ferrari hem vrij moeten geven. Dat is uiteindelijk wel gebeurd, maar pas in een laat stadium van het seizoen toen de zitjes bij AlphaTauri al bezet waren. "Het is daardoor niet tot een verbintenis gekomen. Maar persoonlijk heb ik hem hoog zitten", aldus Tost, die van mening is dat Schumacher een goede keuze heeft gemaakt met zijn reserverol bij Mercedes. "Het is een zeer goed team, een van de beste in de Formule 1. Daar kan hij natuurlijk heel veel leren."