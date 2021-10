Tost klaar met geklaag over volle F1-kalender: “Vertrek dan”

De Formule 1 onthult vandaag een voorlopige racekalender voor 2022 met daarop 23 races in acht maanden tijd. Het leidt tot een bomvol schema met de nodige triple-headers en flink wat reiskilometers, aangezien de koningsklasse volgend jaar ook weer wil gaan racen in Azië en Australië. Onder andere McLaren-teambaas Andreas Seidl en Aston Martin-coureur Sebastian Vettel hebben al hun zorgen uitgesproken over de nadelige gevolgen van de volle kalender voor het personeel, maar werknemers van AlphaTauri hoeven niet op sympathie te rekenen van hun teambaas.

Op de vraag van Motorsport.com wat de gevolgen zijn van de volle racekalender voor zijn personeel, antwoordt Tost: “We weten dat we 23 races krijgen en dat is fantastisch. Het is goed werk van de FOM en ik kijk er naar uit”, aldus de Oostenrijker. "Wat betreft het personeel op het circuit. We zijn bovenal een raceteam, ze zouden allemaal blij moeten zijn dat ze naar zoveel races als mogelijk mogen. Uiteraard zorgen wij goed voor ons personeel. De monteurs hebben na een raceweekend bijvoorbeeld drie of vier vrije dagen waarop ze thuis kunnen blijven. Daarnaast heeft pr, marketing en al die andere mensen die op het circuit werken na een raceweekend ook een paar dagen vrij. Voor engineers is het iets lastiger, maar als ik het me goed herinner moesten zij in het verleden na een raceweekend ook nog door naar testsessies wat betekende dat ze daar ook nog eens moesten werken."

“Ik denk dat we allemaal blij mogen zijn dat we ons in de positie bevinden dat we in de Formule 1 werken en dat er 23 races worden georganiseerd. Als dat je niet bevalt, vertrek dan.”

Aston Martin heeft maatregelen genomen

Niet elke teambaas deelt de mening van Tost. Zo vindt Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer dat er wel wat meer nagedacht mag worden over de werkdruk van het personeel: “Het is fijn dat we 23 landen of 23 races hebben die willen dat we er naartoe komen en dat we er de Formule 1 tentoonstellen. Maar we moeten ook denken aan al die mensen die reizen, de monteurs en de engineers”, vertelt Szafnauer. “We hebben maatregelen genomen op de fabriek en op het circuit om het reizen zo comfortabel mogelijk voor ze te maken. Het houdt onder andere in dat we personeel laten rouleren en wat organisatorische wijzigingen hebben doorgevoerd in de fabriek. De fabriek voert bijvoorbeeld taken uit die traditioneel worden uitgevoerd door monteurs op het circuit, gewoon om het ze wat aangenamer te maken.”

“We zorgen voor ze, inclusief mogelijke issues op mentaal vlak. Er reist ook een dokter met ons mee, we proberen zo goed mogelijk voor het personeel te zorgen.”