Dit jaar staan er 23 krachtmetingen op het programma en nog eens drie sprintraces. Volgend jaar moet dat aantal worden verhoogd tot 24 en organiseert de Formule 1 het liefst 6 sprintraces, al zijn daar dankzij de FIA nog wat obstakels voor te nemen. Hoe dan ook: trend is dat de F1-kalender voller en voller raakt. Vanuit commercieel oogpunt is dat te begrijpen. Zo staan er geïnteresseerde locaties in de rij om een race te hosten en dus een entry fee op te hoesten. Aan publieke interesse evenmin gebrek, al kan de uitdijende kalender wel als een zware last op teamleden rusten.

Voor coureurs en het topmanagement van teams valt de work load nog te overzien, maar dat geldt niet voor monteurs en andere medewerkers achter de schermen. De expansiedrift van F1 vraagt veel van hen, al ziet Franz Tost dat anders. De AlphaTauri-teambaas heeft een mening die haaks staat op die van andere hoofdrolspelers in de paddock. "Sorry, maar we werken nu in een Formule 1 waarin er minder werk is dan ooit tevoren", trapt Tost af tijdens een exclusief video-interview met Motorsport.com.

Geen reden om te klagen over werkdruk?

"Ik heb daar toevallig vorige week nog over gesproken met onze teammanager. Nu is het zo dat we het circuit op donderdag rond 19.00 of 19.30 uur moeten verlaten. Daardoor doen we het avondeten in een restaurant en niet meer op het circuit. Alleen Alfa en wij wilden dit weer veranderen, maar alle andere teams vonden het wel prima." Het maakt de werkdruk volgens Tost minder dan voorheen. "Ik ken de Formule 1 nog van vroeger, toen we iedere dag een motor moesten wisselen. We hadden een vrijdagmotor, een kwalificatiemotor en eentje voor de race. Daardoor lag je geen enkele nacht voor één of twee uur op bed en ging om zes uur de wekker alweer. Tussen de races door had je dan minimaal drie testdagen met beide auto's, met grotendeels dezelfde monteurs."

"Toen hoorde je niemand klagen en nu hebben we met een avondklok te maken en mag je niets meer doen. Ik vraag me werkelijk af waar dit allemaal naartoe gaat. Dat bedoel ik serieus hoor, in mijn optiek is de richting die we nu opgaan echt overdreven. Niemand kan klagen over overwerk en werkdruk. Als je met mensen praat die de Formule 1 van vroeger kennen, die zijn het volledig met me eens", vervolgt Tost zijn gepeperde uitspraken onder het genot van een dito salade. "Wat betreft de races gaat het me trouwens helemaal niet om het aantal. De races moeten vooral interessant zijn. Als je naar Australië kijkt: toen Leclerc ver voor lag en Verstappen uitviel, was er niet veel meer aan. Dan zijn tien races al te veel. Maar als de races interessant zijn, dan is meer dan twintig geen probleem. We moeten de mensen vooral een goede show bieden, de races moeten interessant zijn."