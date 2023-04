Yuki Tsunoda is dit jaar aan zijn derde Formule 1-seizoen begonnen na twee zeer interessante jaren bij AlphaTauri. De 22-jarige coureur boekte vorig jaar flinke vooruitgang ten opzichte van zijn debuutseizoen en verdiende zo contractverlenging voor 2023. Dit jaar moet hij zich opnieuw bewijzen aangezien zijn contract eind dit jaar afloopt, al lijkt de Red Bull-junior voorlopig goede kans te maken op verlenging.

In de eerste races van dit seizoen kon Tsunoda nog weinig indruk maken, al is dat met name te danken aan de tegenvallende prestaties van de AT04. Voorlopig weet de Japanner wel het voortouw te nemen bij het zusterteam van Red Bull, waar Nyck de Vries vooral aan de Formule 1 moet wennen. Tsunoda tekende in Australië voor het eerste punt van AlphaTauri van het seizoen en hoewel teambaas Franz Tost niet blij is met de prestaties van zijn team, is hij wel tevreden over zijn coureurs.

"Yuki reed twee extreem sterke races", zegt Tost in gesprek met SPORT1. "Ik ben erg blij met hem. Het ligt niet aan hem dat we nog niet competitief zijn. Nyck is een nieuwkomer en heeft nog tijd nodig. Maar dat had ik wel verwacht."

Het is de bedoeling dat AlphaTauri jong talent opleidt om zo een doorstroom naar Red Bull mogelijk te maken. Met Max Verstappen die er tot en met 2028 zit blijft er voorlopig slechts één zitje over voor de Red Bull-talenten. Sergio Perez, die bij wijze van uitzondering van buiten de opleiding naar Red Bull is gehaald, heeft tot en met 2024 een contract bij het topteam, waardoor er voor Tsunoda nog even geen overstap in zit. Maar Tost gunt de coureur uit Sagamihara een goede kans om in 2025 naast Verstappen te rijden.

"Voor zover ik weet heeft Sergio Perez nog een contract voor volgend jaar. Ik kan alleen maar zeggen: Yuki is op een heel goede weg", oordeelt Tost. "Hij heeft zich in elk opzicht verbeterd. Ook op technisch vlak en in zijn werk met de ingenieurs. Maar ik denk dat hij in 2024 opnieuw bij AlphaTauri moet racen. In 2025 zie ik hem eindelijk klaar zijn voor Red Bull. Eigenlijk moet ik zeggen: het rijdersveld in de Formule 1 is het beste ooit. Er is niemand in de Formule 1 die zijn plaats niet verdiend heeft."

Mocht Tsunoda inderdaad die overstap maken in 2025, dan heeft Tost wel slecht nieuws voor hem. "Naast Max is iedereen nummer twee. Hij is de snelste en beste coureur op dit moment. Als je dan tweede wordt, heb je al gewonnen. Althans, in ervaring", lacht de Oostenrijkse teambaas.