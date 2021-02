Tost pleit voor terugkeer onafhankelijke motorbouwers in Formule 1

Sinds 2014 wordt er in de Formule 1 geopereerd onder het huidige motorreglement. Dat schrijft voor dat de teams racen met een V6-turbomotor met twee hybride componenten. Mercedes heeft zijn zaakjes sinds de invoering van deze reglementen het beste op orde en dat heeft geleid tot een ongekende dominante reeks, waarin de Duitse fabrikant zeven jaar op rij beide wereldtitels greep. Dat is echter niet het enige probleem, want de techniek is zo complex en duur gebleken dat sinds 2015 geen enkele fabrikant een poging heeft gedaan om toe te treden tot de F1.

De nieuwe motorreglementen die de Formule 1 in 2025 gaat introduceren, moeten daar verandering in brengen. Momenteel staat nog niet vast hoe de nieuwe generatie F1-motoren eruit gaat zien, maar AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft daar zo zijn ideeën over. “Ik zou bij een V6 met turbo blijven, maar ik zou de MGU-H laten vallen”, vertelde hij aan Auto, Motor und Sport. De tweede hybride component van de huidige F1-motor, de MGU-K, mag van Tost wel blijven. “We hebben een energieterugwinningssysteem nodig. Bovendien zou de focus echt moeten liggen op het gebruik van klimaatneutrale e-fuels. Hierdoor zullen wij in staat zijn om ons te houden aan de eisen met betrekking tot de uitstoot en zijn we goed voorbereid op de toekomst.”

Meer fabrikanten

Tost hoopt dat de ingrepen ertoe leiden dat meer fabrikanten een power unit willen ontwikkelen voor de Formule 1, iets dat de sport volgens hem hard nodig heeft. Momenteel zijn er met Mercedes, Ferrari, Renault en Honda vier fabrikanten, maar laatstgenoemde vertrekt eind 2021 uit de F1 en draagt het motorproject dan over aan Red Bull. “We hebben meer fabrikanten nodig. De nieuwe motor moet daarom financieel behapbaar zijn en het reglement moet het budget precies definiëren”, aldus Tost, die graag onafhankelijke motorbouwers ziet terugkeren in de F1. “De reglementen zouden een Cosworth of Mario Illien in staat moeten stellen om een motor te bouwen. Zodra de deuren openstaan voor nieuwe fabrikanten, zitten we niet langer in de situatie waarin we ons nu bevinden. Om de kosten te drukken, moet het gebruik van materiaal beperkt worden. De motoren zouden lang mee moeten gaan, zodat de fabrikanten niet zoveel motoren hoeven te bouwen. Dat zorgt ook voor een beperking van het aantal runs op de testbanken.”