Na de aanrijding tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië werd halsreikend uitgekeken naar een nieuw titanenduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat duel kwam er op de Hungaroring echter niet door een bizarre crash in de openingsronde van de Hongaarse Grand Prix. Verstappen en Hamilton konden weliswaar doorrijden, maar tot een rechtstreeks gevecht kwam het tot teleurstelling van de fans niet.

Toch denkt Franz Tost dat de tv-kijkers opgetogen voor de buis hebben gezeten. “Die crash in de eerste bocht.... Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar de mensen willen dat zien”, aldus de teamchef van AlphaTauri. “Zolang er geen coureurs gewond raken, willen mensen dat zien.”

De chaos bij de start zorgde immers voor heel wat opschudding, niet alleen in de race zelf, maar ook in het wereldkampioenschap. “Jammer genoeg waren de Red Bull-wagens er bij betrokken. Want dat heeft zeker een grote invloed op het kampioenschap, bij de constructeurs en de coureurs”, vervolgt Tost. “Ik vind het heel erg voor Max dat hij nu al twee keer buiten zijn schuld om uit de race is gekegeld. Maar over het algemeen was het een spannende race. Het was tot het einde toe boeiend – ook hoe Hamilton ons inhaalde. Erg goed, dat is wat de mensen willen zien. En het was weer eens een andere coureur, een ander team dat won. Dat is goed.”

De race werd gewonnen door Alpine-coureur Esteban Ocon, die na de herstart de leiding had overgenomen van Hamilton. De Fransman kroonde zich tot 111de winnaar in de Formule 1. Verstappen nam uiteindelijk twee punten mee uit Hongarije, waar zijn grote rivaal Hamilton er achttien aan zijn totaal mocht bijschrijven. De Engelsman leidt nu het kampioenschap met acht punten verschil.

“De race was fantastisch voor de Formule 1”, benadrukt Tost, die zijn eigen coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda op de vijfde en zesde plaats zag eindigen op de Hungaroring.