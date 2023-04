Tost deelt anekdote over De Vries: "Ik zei tegen Berger: 'Die moeten we hebben!'"

Nyck de Vries verdedigt dit jaar zoals bekend de kleuren van Scuderia AlphaTauri, nadat hij vorig jaar zijn handtekening heeft gezet onder een meerjarig Red Bull-contract. De Friese coureur is op deze manier niet alleen via een omweg in de Formule 1 beland, maar ook alsnog bij één van de partijen die hem al vroeg op de korrel had. Volgens teambaas Franz Tost was het talent van de Nederlander in karting onmiskenbaar en heeft hij de Red Bull-kopstukken destijds getipt om een poging te wagen. De Vries zou echter geen Red Bull-junior worden, maar tekenen bij het opleidingstraject van McLaren.

Berger getipt, maar dankzij McLaren achter net gevist

"Max en Nyck hebben in karting allebei races laten zien, mamma mia...", steekt Tost tegenover onder meer Motorsport.com van wal, als hij even in zijn geheugen graaft. Bij Max Verstappen gaan de gedachten van de Oostenrijkse teambaas al rap terug naar het Formule 3-weekend op de Norisring, van De Vries staan hem vooral de jaren 2008 tot en met 2011 bij. De rijder uit Sneek kroonde zich in die periode onder meer tot Europees kampioen KF3 (2009), wereldkampioen SKF (2010) en uiteindelijk ook wereldkampioen in de hoogste kartklasse (KF1) te Suzuka.

Op dat laatste moment behoorde De Vries al tot het juniorenprogramma van McLaren, al had Red Bull zich ook graag verzekerd van zijn diensten. "Ik heb kartraces van Nyck gezien die fantastisch waren. Hij viel me al snel op door de manier van inhalen en ook hoe hij op relatief jonge leeftijd eigenlijk alles al onder controle had”, laat Tost optekenen. "Ik herinner me die dagen nog vrij goed. Gerhard Berger was toen nog bij Toro Rosso betrokken en ik zei tegen Gerhard: 'Ik heb nu een jongen gezien, Nyck de Vries, die moeten we hebben!’ Ik vond hem buitengewoon goed, maar ik was niet de enige. Toen kwam McLaren namelijk en zij contracteerden hem."

Het verwachte succes in de autosport na enige aanlooptijd

Tost is De Vries sindsdien blijven volgen, maar was enigszins verrast toen de Fries de karts verruilde voor de autosport in 2012. “Zijn eerste jaar in de single seaters was als ik het goed heb in de Formule Renault. Daar had ik eerlijk gezegd iets meer van verwacht", refereert Tost aan de vijfde plek die De Vries in zijn eerste twee Formule Renault-seizoenen zou behalen. De inmiddels 28-jarige coureur bleek in de autosport iets meer aanlooptijd nodig te hebben. "Maar later is het succes alsnog gekomen. Hij heeft nadien races gewonnen in de Formule Renault, de Formule 3 [GP3], Formule 2 en uiteindelijk natuurlijk ook die wereldtitel in de Formule E gepakt."

Via deze route en vooral dankzij de geslaagde invalbeurt in Monza is De Vries alsnog met Red Bull in de koningsklasse beland. De Nederlander spreekt zelf altijd van een ‘atypisch traject’ dat hij heeft afgelegd, al heeft dat traject hem mentaal wel weerbaarder gemaakt. Zo liet Helmut Marko bij de officiële aankondiging van De Vries al weten. "Nyck is misschien niet de jongste meer, maar hij heeft wel veel ervaring opgedaan. Hij heeft hard moeten werken om terug te komen na die periode met McLaren. Dat hij zich terug moest knokken na een soort van break in zijn carrière toont aan dat hij kan vechten. Dat is voor ons een hele belangrijke eigenschap."

Daarnaast is De Vries volgens Marko technisch beter onderlegd geworden door uitstapjes naar andere klassen en vooral door het simulatorwerk bij verschillende teams. Ondanks dat de start van het F1-seizoen 2023 op sportief vlak erg moeizaam is verlopen, heeft De Vries volgens technisch directeur Jody Egginton op dat vlak wel aan de verwachtingen achter de schermen voldaan. Tost voegt afsluitend dan ook toe: "Het is nu aan ons om de coureurs een competitieve auto te geven. In dat geval ben ik ervan overtuigd dat beide rijders kunnen leveren, zowel Yuki Tsunoda als Nyck."

Bekijk hieronder meer foto's uit de karttijd van Nyck de Vries, van het Europees Kampioenschap KF3 uit 2009:

