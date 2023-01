Gasly moest weg bij Red Bull: Zijn carrière was in gevaar

Het wordt in 2023 even wennen om Pierre Gasly in andere kleuren dan die van AlphaTauri te zien. Sinds zijn F1-debuut eind 2017 reed de Fransman vier hele seizoenen voor de kleine Italiaanse renstal, die tot en met 2019 nog als Toro Rosso door het leven ging. Alleen in de eerste seizoenshelft van 2019 reed Gasly - overigens met weinig succes - voor Red Bull Racing. De samenwerking tussen Red Bull en de coureur uit Rouen gaat overigens al verder terug, want sinds 2014 was hij al onderdeel van het opleidingsprogramma van het Oostenrijkse team. Aan die relatie is eind 2022 echter een einde gekomen, want voor 2023 verkast de eenmalig Grand Prix-winnaar naar Alpine.

Het vertrek van Gasly wordt door AlphaTauri opgevangen door Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries de kans te geven naast Yuki Tsunoda. Dat neemt volgens teambaas Franz Tost niet weg dat het een aderlating is dat het team niet meer over de 26-jarige coureur kan beschikken. "We verliezen een zeer ervaren coureur die het team veel succes heeft gebracht en heeft geholpen om het team op te bouwen. Het is een verlies, daar bestaat geen twijfel over", vertelt Tost tegenover The Race. Dat wil overigens niet zeggen dat de Oostenrijker geen begrip heeft voor het besluit om Gasly te laten vertrekken. Zijn contract liep nog door tot eind 2023, maar promotie naar Red Bull is dan niet mogelijk doordat Max Verstappen en Sergio Perez een doorlopend contract hebben.

Doordat er bij andere topteams als Ferrari, Mercedes en McLaren ook weinig ruimte leek te zijn voor 2024, liep Gasly volgens Tost het risico dat hij buiten de boot zou vallen zonder vroegtijdige overstap. "Red Bull besloot om niet voor hem te kiezen en Pierre wilde naar een ander team gaan. Met het stoppen van Sebastian Vettel en de overstap van Fernando Alonso naar Aston Martin kwam de plek bij Alpine vrij. Red Bull heeft het heel netjes gespeeld door hem naar Alpine te laten gaan", aldus Tost. "Het was voor mij heel duidelijk, want anders was het risico veel te groot dat hij in 2024 geen zitje meer zou hebben. Alle cockpits voor dat jaar zijn al vol. Het is niet makkelijk om Gasly's vertrek te accepteren, maar het is denk ik een eerlijk besluit."