Tost bevestigt: Gasly ook in 2023 F1-coureur bij AlphaTauri

Twee dagen na de Grand Prix van Monaco werd bevestigd dat Sergio Perez in ieder geval tot en met 2024 voor Red Bull Racing rijdt. Deze contractverlenging kwam hard aan bij AlphaTauri-coureur Pierre Gasly. De Fransman liet eerder dit seizoen - en ook in 2021 - al doorschemeren graag terug te willen naar het grotere team, maar die deur is nu voor twee jaren gesloten. Daarna begon de geruchtenmolen te draaien en werd de naam van Gasly gelinkt aan McLaren om Daniel Ricciardo te vervangen. Dat gaat niet gebeuren. AlphaTauri-teambaas Franz Tost bevestigt in Canada dat de Franse coureur ook in 2023 bij de Italiaanse renstal rijdt.

"Pierre heeft zich sterk ontwikkeld", zegt Tost. "Ik moet zeggen: hij laat fantastische prestaties zien. Helaas kampte hij in het begin van dit seizoen met betrouwbaarheidsproblemen in de auto. Dit was niet zijn fout, maar van het team. In Baku liet hij weer zien hoe goed hij is. Ik hoop dat we hem van een goede wagen kunnen voorzien voor de rest van het seizoen. Pierre heeft het talent om vooraan te strijden. De bal ligt nu bij het team om hem een sterkere auto te geven."

En dat kan AlphaTauri in 2023 gaan proberen. Tost bevestigt namelijk het aanblijven van Gasly. "Hij is ook in 2023 coureur bij AlphaTauri." Op de vraag of dit al vastligt, antwoordt de teambaas. "Dit staat honderd procent vast." In Azerbeidzjan liet Gasly weten graag met Red Bull om tafel te willen over zijn toekomst bij AlphaTauri. Hij heeft daar ontbeten met Red Bull-adviseur Helmut Marko. Tost wil er echter weinig over kwijt: "Hij heeft een contract, meer valt er niet over te zeggen."