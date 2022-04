AlphaTauri staat na vier races op de zevende plek bij de constructeurs en moet McLaren, Alfa Romeo en Alpine voor zich dulden. Tot nu toe scoorde het team in elke race met één auto punten, maar op pure snelheid heeft de formatie uit Faenza het onderspit moeten delven. Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna werden coureurs Yuki Tsunoda en Pierre Gasly in Q1 uitgeschakeld door een strategische fout. Tsunoda maakte zijn startpositie goed door in de race op zondag naar de zevende plek te rijden. Dat is tot nu toe het beste resultaat dit seizoen.

Teambaas Tost weet echter dat de achterstand behoorlijk is. “Ik denk dat we niet een, maar twee stappen achterstand hebben. We moeten aan de bak en er zeker voor zorgen dat we fouten zoals die in de kwalificatie niet meer maken. De middenmoot zit zo dicht bij elkaar, dan lig je er met dergelijke fouten meteen uit.” Alfa Romeo, Alpine, AlphaTauri en Haas staan momenteel binnen tien WK-punten van elkaar, ook achterhoedeklanten Aston Martin en Williams hebben dit seizoen al punten gescoord. Het zijn signalen dat het dit seizoen een spannende strijd gaat worden in de middenmoot.

Betrouwbaarheid ook een probleem

In een interview met Formel1.de, de zusterpublicatie van Motorsport.com, geeft Tost toe dat hij zich zorgen maakt over de prestaties en betrouwbaarheid van de AT03. Net als voorgaande jaren heeft het team zich ten doel gesteld om voor de vijfde plek te gaan bij de constructeurs, maar Tost vraagt zich af of dat een realistisch doel is. “Als we onszelf niet verbeteren, dan is het zeker onrealistisch”, zegt Tost. “We moeten sneller worden, maar ook zorgen dat we een betrouwbare auto hebben, anders is het niet mogelijk.”

Een van de grootste problemen bij AlphaTauri was het verliezen van twee motoren in de allocatie van Tsunoda. De Japanner is al bezig met zijn derde en laatste ICE van dit seizoen. “Wij, of liever gezegd Yuki, krijgen daar nog grote problemen mee”, zegt Tost. “Hij moet een paar keer van achteren starten en daar kijk ik niet echt naar uit, dat ligt natuurlijk helemaal niet in de planning.”