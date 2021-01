Tost stelt AlphaTauri top-vijf in kampioenschap ten doel

De start van het nieuwe F1-seizoen is pas over zo’n twee maanden, maar dat weerhoudt Tost er niet van om vast vooruit te blikken naar de nieuwe jaargang. Zijn AlphaTauri heeft net het beste seizoen uit zijn geschiedenis achter de rug met onder meer de prachtige overwinning van Pierre Gasly tijdens de Grand Prix van Italië. Ook in andere races wist het kleine Italiaanse team een aantal overtuigende resultaten neer te zetten. Het gevoel over het aanstaande seizoen is dan ook goed bij Tost, die afscheid heeft genomen van Daniil Kvyat en in zijn plaats Yuki Tsunoda heeft verwelkomd.

“Op ieder vlak staan we er goed voor. Met Gasly hebben we een coureur die al bewezen heeft dat hij kan winnen, en met Yuki Tsunoda hebben we een jong en groot talent waar we nog veel meer van gaan horen”, vertelde Tost aan F1-Insider. De doelstelling voor 2021 is dan ook helder, want hij wil AlphaTauri in de top-vijf zien eindigen bij de constructeurs. Hij beseft echter terdege dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst, zeker gezien de moordende concurrentie in de F1. “Hoewel we in 2020 een race hebben gewonnen en bijna overal snel waren, werden we slechts zevende. Dat laat zien hoe krap het is vanaf de derde plek.”

Met de jonge debutant Tsunoda en de meer ervaren Gasly gaat AlphaTauri proberen om daadwerkelijk in de top-vijf te eindigen in 2021. Tost denkt dat het voordelig is dat zijn renstal dit seizoen maar een nieuwkomer in de gelederen heeft ten opzichte van twee rookies. “Dit seizoen zit ik in een optimale positie: we hebben enerzijds een ervaren coureur en anderzijds een jongeman die kan leren van de ervaren coureur, vooral wat betreft technologie en het afstellen van de auto”, aldus Tost. “Op deze manier kan je veel sneller de juiste weg kiezen, met twee jonge rijders is dat lastiger en duurt dat langer.”

De voorbereidingen van Gasly en Tsunoda op het nieuwe F1-seizoen beginnen volgende week. De coureurs worden op dinsdag en woensdag op Imola verwacht om te testen in de Toro Rosso STR13 uit 2018, zo heeft Motorsport.com vernomen. Ook op 23 en 25 februari staan er op dat circuit testdagen in die auto gepland, terwijl AlphaTauri van plan is om de nieuwe bolide voor 2021 op 24 februari in te zetten voor een filmdag. Intern verlopen de voorbereidingen daarop goed, zo verzekerde Tost: “Ik sta hier naast ons nieuwe chassis dat net afgerond is.”

VIDEO: Pierre Gasly blikt terug op zijn onverwachte zege in Italië