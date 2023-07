Tost: AlphaTauri wordt niet opnieuw Toro Rosso, gesprekken over titelsponsor gaande

AlphaTauri zal richting volgend jaar een aardige metamorfose ondergaan in de Formule 1. Zo wordt afzwaaiend teambaas Franz Tost vervangen door Laurent Mekies en Peter Bayer, zal het team technisch veel meer op Red Bull gaan leunen en komen er nieuwe sponsoren bij. Al deze aspecten zijn belangrijk om het belang van een tweede F1-team aan te kunnen tonen bij Red Bull F1-chef Oliver Mintzlaff. Zo moet het aanhalen van de banden met Red Bull Racing leiden tot betere prestaties op de baan en moeten de nieuwe sponsoren het zusterteam financieel interessanter maken.

Het zoeken naar een nieuwe sponsor hangt samen met een andere naam voor het team. Helmut Marko heeft al laten weten dat het team in 2024 niet langer als AlphaTauri door het leven zal gaan, zoals sinds 2020 het geval is geweest om het kledingmerk van Red Bull meer bekendheid te geven. Bij het wisselen van naam is nog wel de vraag hoe Red Bull dat precies gaat doen: krijgt het zusterteam volledig de naam van een nieuwe titelsponsor of wordt die titelsponsor gekoppeld aan een meer algemene chassisnaam, om ook op lange termijn - bij nieuwe wijzigingen in de toekomst - enige stabiliteit te waarborgen?

In dat laatste geval zou AlphaTauri ook nog terug kunnen keren naar Toro Rosso in combinatie met een titelsponsor, maar dat is volgens Tost niet meteen de opzet. "Ik denk niet dat de naam Toro Rosso terugkeert. Ik denk dat er nog wel een andere manier is om er meer geld uit te halen", lacht de Oostenrijker. Met die woorden duidt hij logischerwijs op een titelsponsor die veel geld wil neerleggen. "In deze periode van het jaar praten alle teams met potentiële sponsoren en omdat het bij ons om een titelsponsor gaat, is die positie natuurlijk helemaal interessant. We praten op dit moment al met verschillende partijen", doet Tost uit de doeken dat de onderhandelingen al gaande zijn.

"Gelukkig is er genoeg interesse in Scuderia AlphaTauri. Maar vooralsnog is er niets bevestigd en is er niets getekend. Dat zal in de komende dagen ook niet gebeuren. Ik denk dat we eerder over maanden spreken voordat alles is afgehandeld." Peter Bayer, de nieuwe CEO van het team, voegt er nog aan toe dat het zusterteam een duidelijke identiteit moet opbouwen, eentje die niet meteen samenhangt met de nieuwe titelsponsor. "Intern praten we daar momenteel ook over. Hoe kunnen we een identiteit creëren die niet afhankelijk is van een titelsponsor en die ons los daarvan een goede basis geeft om door te groeien? Daar praten we op dit moment eveneens over. Alle teams vechten met elkaar op de baan, om sponsoren, om media-aandacht, om fans, eigenlijk om alles. Juist daardoor moeten al die geïnteresseerde partijen wel weten waar wij als team voor staan."