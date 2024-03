Franse voetbalclub verwelkomt Pierre Gasly als mede-eigenaar

FC Versailles is een semi-professionele voetbalclub uit het gelijknamige plaatsje onder de rook van Parijs. Eigenaren Alexandre Mulliez - tevens voorzitter - en Fabien Lazare hebben echter ambities om de vereniging om te toveren in een professionele club, die op termijn in de professionele competities Ligue 2 en Ligue 1 moet uitkomen. Eerst moet er echter promotie afgedwongen worden vanuit de Championnat National, het derde niveau van Frankrijk. Met de komst van Pierre Gasly als mede-eigenaar hoopt FC Versailles die ambities kracht bij te zetten.

"Pierre is een sterke aanvulling. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking vruchtbaar zal zijn. Ik ben al lang fan van F1, dus ik ben zeer verheugd dat we Pierre aan onze zijde hebben om onze doelstellingen te bereiken", zegt Mulliez over de samenwerking met Gasly. De Franse Formule 1-coureur, die voor het tweede seizoen op rij voor Alpine uitkomt, vertelt het volgende: "Ik ben blij dat ik betrokken ben bij FC Versailles, want ik wilde altijd betrokken raken bij professioneel voetbal. Met Alexandre en Fabien deel ik dezelfde waarden, ambitie en competitieve geest. Dat stelt ons in staat om de club op positieve wijze te ontwikkelen. Dit is het begin van een prachtig verhaal."

Sinds 2022 komt FC Versailles uit op het derde Franse niveau, nadat de club in het voorgaande seizoen kampioen werd in de Championnat National 2. Thuiswedstrijden worden zowel in Stade de Montbauron - capaciteit van 7.500 toeschouwers - als Stade Jean-Bouin (met plek voor bijna 20.000 toeschouwers) gespeeld. In het verleden hebben enkele grote namen als Thierry Henry en Hatem Ben Arfa voor jeugdelftallen van FC Versailles gespeeld. De huidige eerste selectie van de club heeft een Nederlands tintje in de vorm van voormalig international Jeremain Lens, die sinds augustus 2022 in het blauwe thuistenue en witte uittenue van FC Versailles speelt.