Tussen 1950 en 2008 was de Franse Grand Prix een vaste waarde op de Formule 1-kalender, om daarna negen jaar niet op het programma te staan. In 2018, 2019, 2021 en 2022 keerde de race vervolgens terug op het schema, waarbij Paul Ricard de plaats van handeling was. Op het Zuid-Franse circuit wist Max Verstappen de laatste twee edities te winnen, voordat de race in 2023 opnieuw van de kalender verdween. Er wordt echter gewerkt aan een terugkeer van de Franse Grand Prix, want president Emmanuel Macron heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de haalbaarheid ervan.

De Franse krant Nice-Matin meldde dinsdag dat Macron het onderzoek heeft toegewezen aan FFSA-president Nicolas Deschaux en Christian Estrosi, de burgemeester van Nice. Laatstgenoemde was al betrokken bij de terugkeer van F1 in Frankrijk in 2018 en bovendien degene die een brief aan Macron schreef om het belang van de komst van de koningsklasse te onderstrepen. Daarop heeft de Franse president inmiddels dus positief geantwoord door het tweetal het mandaat te geven voor een haalbaarheidsonderzoek. Uit dat onderzoek moet naar voren komen welke locaties tot de mogelijkheden behoren, hoe hun economische model eruit ziet, hoe het past bij de ecologische doelstellingen van Frankrijk en hun mogelijke bijdrage aan regionale en nationale ontwikkeling.

Volgens het dagblad gaat de voorkeur niet uit naar een terugkeer naar Paul Ricard, maar is de blik meer gericht op een nieuw stratencircuit. Een jaar geleden hintte F1 CEO Stefano Domenicali al naar een mogelijke stratenrace in Nice. Destijds ontkende Estrosi dat dit tot de mogelijkheden behoorde, maar wel meldde hij toen al dat hij Macron had aangeschreven over de Franse GP. Inmiddels is daar dus een antwoord op gekomen.