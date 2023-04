De Franse regering besloot onlangs de minimumpensioenleeftijd te verhogen van 62 jaar naar 64 jaar. Het leidde tot enorme onvrede onder de bevolking en uiteindelijk tot massale protesten door het hele land. Ook wordt er gestaakt uit woede over de hervorming van het pensioenstelsel.

Een van de vakbonden die een hoofdrol opeist in de protesten is energievakbond FNME-CGT. Het hoofd van deze vakbond heeft de Franse regering gewaarschuwd dat zij de woede over de verhoging van de pensioenleeftijd serieus moet nemen en dreigt daarbij bovendien met grootschalige acties in het land. "Ik denk dat de boodschap duidelijk is: deze hervorming is vanuit economisch oogpunt niet gerechtvaardigd", zei Sophie Binet maandag in een interview op de Franse zender BFM TV. "En het is zeer heftig voor miljoenen werknemers."

De vakbond, die de energiesector representeert, heeft nu '100 dagen van woede' aangekondigd. Dit in reactie op de plannen van president Emmanuel Macron om medio juli met voorstellen te komen voor wijzigingen in de arbeidswet. Daarbij dreigt de vakbond met het uitschakelen van het stroomnetwerk bij grote evenementen. Het gaat dan onder meer om het filmfestival van Cannes, tennistoernooi Roland Garros en de Formule 1 Grand Prix van Monaco. "100 dagen van woede, 100 dagen om te winnen", zegt de vakbond in een verklaring. "Doe in mei vooral wat je wilt! Het filmfestival van Cannes, de Grand Prix van Monaco, Roland Garros en het kunstfestival van Avignon zouden in het donker kunnen eindigen! We geven niet op!"

Het prinsdom Monaco is grotendeels afhankelijk van de stroomvoorziening vanuit Frankrijk. De race door de straten van Monaco vindt op 28 mei plaats, maar zou door de acties van de vakbond zonder stroom kunnen zitten. Vorig jaar werd de start van de Grand Prix van Monaco nog met een uur uitgesteld doordat de stroom was uitgevallen, al was dat na hevige regenval. Dat leidde tot een rollende start in plaats van een staande, aangezien er zorgen waren over het startlichtsysteem.