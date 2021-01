Indrukwekkende Italiaanse Ferrari-collectie onder de hamer

Het fameuze restaurant recht tegenover de hoofdingang van de Ferrari-fabriek in Maranello was jarenlang een soort van bedevaartsoord voor Ferrari-liefhebbers. Niet alleen de fans wisten de weg te vinden naar Cavallino, ook Il Commendatore zelf, zijn coureurs en beroemdheden als de bandleden van Pink Floyd, acteur Sylvester Stallone en voetballer Cristiano Ronaldo kwamen geregeld over de vloer van de ‘Ferrari-kantine’.

Het restaurant werd ruim 35 jaar lang uitgebaat door Giuseppe Neri. Hij werd in de loop der jaren een vertrouweling van Enzo Ferrari, die dagelijks in het restaurant kwam lunchen. Neri overleed zes jaar geleden, waarna de dagelijkse leiding van het restaurant overging op zijn dochters. Ferrari heeft de sleutels van het restaurant onlangs echter overgedragen aan een nieuwe chefkok, die het restaurant laat moderniseren. In overleg is besloten een flink deel van de unieke inventaris onder de hamer te brengen.

De verzameling van in totaal 168 stukken bestaat onder andere uit persoonlijke brieven van Enzo Ferrari, tientallen gesigneerde foto’s van vrijwel alle Ferrari-coureurs, stuurwielen, helmen, schaalmodellen, een complete monocoque van een 412T2, een windtunnelmodel van de Ferrari 126CK uit 1981 en talloze onderdelen van F1-wagens, zoals voorvleugels en motorkappen.

Ook het bodywork van Michael Schumachers kampioensauto (de F2002) uit 2002 staat op de lijst, evenals een gesigneerde helm van de Duitser. Een van de meest in het oog springende stukken is echter een complete drie-liter V12-motor, afkomstig uit de Ferrari 412T2 van Gerhard Berger en Jean Alesi. Het was een van de laatste V12-krachtbronnen van de Scuderia en moet zo'n 70.000 tot 80.000 euro opleveren.