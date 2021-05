Maatregelen Frankrijk en Oostenrijk brengen GP’s nog niet in gevaar

In de meeste Europese landen toont de situatie rond het coronavirus verbeteringen, wat versoepelingen van maatregelen mogelijk maakt. De afgelopen weken is er echter een nieuwe mutatie van het longvirus opgedoken. Die Indiase variant is in opmars in Groot-Brittannië en dat baart andere landen dermate veel zorgen dat er maatregelen worden getroffen.

Duitsland greep als een van de eerste landen in door een verbod in te stellen op niet-essentiële reizen van en naar Groot-Brittannië. Dinsdag nam ook Oostenrijk maatregelen door directe vluchten van het Verenigd Koninkrijk naar het Alpenland vanaf 1 juni te staken en reizen tussen de landen slechts in uitzonderlijke gevallen toe te staan. Woensdag volgde Frankrijk het voorbeeld door een verplichte quarantaine in te stellen voor reizigers die vanuit Groot-Brittannië komen.

Dat levert vraagtekens op voor de Grands Prix van Frankrijk, Stiermarken en Oostenrijk, die gepland staan voor respectievelijk 20 juni, 27 juni en 4 juli. Met name de verplichte quarantaine in Frankrijk zou voor problemen kunnen zorgen bij de zeven in Groot-Brittannië gevestigde teams, want vanuit Frankrijk doorreizen naar Oostenrijk zou het inreisverbod in laatstgenoemde land kunnen omzeilen. De verwachting op dit moment is echter dat de drie races gewoon op de kalender kunnen blijven staan, omdat de Formule 1 naar verluidt inzet op het bemachtigen van een uitzonderingspositie. Vorig jaar werkte de F1 al met zo’n uitzonderingspositie in Groot-Brittannië, toen daar een verplichte quarantaine gold voor reizigers van buitenaf.

De afgelopen maanden raakten meer F1-races in gevaar als gevolg van het coronavirus. Zo moest de Grand Prix van Canada worden afgelast en werd de Turkse Grand Prix als vervanger op de kalender gezet. Ook die race kon vervolgens niet doorgaan, waardoor de F1 besloot tot een extra race in Oostenrijk.

