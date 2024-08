Colapinto zag F1-kans niet aankomen: "Bereidde me voor op F2-race"

De Grand Prix van Nederland: Logan Sargeant crasht in de derde vrije training en mist daardoor de kwalificatie. Zijn positie staat dan al onder druk en het blijkt de druppel die de emmer doet overlopen: Williams besluit om de Amerikaan per direct aan de kant te zetten, ten faveure van junior Franco Colapinto. De F2-coureur ziet deze kans zelf ook niet aankomen, zo laat hij voorafgaand aan zijn debuut in Monza weten. "Op maandag zat ik nog in de Formule 2-simulator van MP Motorsport om me voor te bereiden op de F2-race in Monza. Je kunt je dus voorstellen hoe laat het kwam", doelt hij op die call om hem in de auto van Sargeant te zetten.

"Ik weet niet wanneer zij eraan zaten te denken, maar dit is een kans waar ik altijd al klaar voor was", vervolgt de 21-jarige coureur. "En ik heb er heel lang op gewacht. Al van kinds af aan droomde ik er altijd van. Het is een genoegen dat ik jullie vandaag allemaal mag spreken en ik ben ontzettend dankbaar dat Williams mij deze kans biedt. Het kwam erg laat, maar ik ben er altijd klaar voor. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben dat ik hier bij Williams ben. Ze hebben me erg gesteund en de kans die ze me hebben gegeven, is waanzinnig."

Timing niet voor het zeggen

Voor Colapinto is het niet de eerste keer dat hij in de Williams FW46 stapt. Op het circuit van Silverstone werkte hij de eerste vrije training af. "En ik deed het goed daar", blikt hij terug. "Ze waren blij met mijn performance en ik denk dat ze mij waarschijnlijk al eerder in gedachten hadden. Maar natuurlijk was het niet iets waar ik de hele tijd op zat te wachten, want ik was volledig gefocust op mijn F2-seizoen. Ik had nog vier races te gaan en bereidde me zo goed mogelijk voor met mijn team." Colapinto, de nummer zes van het F2-kampioenschap, vindt het wel jammer hij dat kampioenschap niet kan afronden met MP Motorsport. "Ze waren sinds 2020 al mijn familie. We begonnen toen samen en stap voor stap, kampioenschap voor kampioenschap bleef ik bij hen doorgaan. Vandaag neem ik afscheid van hen. Maar je kunt niet kiezen wanneer je naar F1 gaat", aldus de Argentijn, die vooral blij is met de kans die hij nu krijgt.

Omdat alles zo snel en last-minute gebeurde, heeft Colapinto zich naar eigen zeggen amper kunnen voorbereiden. "Je kunt je voorstellen dat ik veel voorbereidingen heb getroffen voor F2, om daar goed werk te leveren", stelt hij. "Maar we hebben in heel, heel korte tijd heel goed samengewerkt. Ik heb het zitje gepast en heb me goed voorbereid in de simulator. De race-engineer en performance-engineer geven me alle informatie, tips en details om zo snel mogelijk op snelheid te komen en het leerproces te versnellen." Uiteindelijk heeft Colapinto achter de schermen al genoeg meters gemaakt in de simulator, wat hem naar eigen zeggen zal helpen bij zijn debuut in Italië. "Dat ik zo veel ronden heb gereden, heeft me een klein beetje geholpen om me vandaag meer op mijn gemak te voelen. Ik zit straks in de auto en weet dat het stuur en veel andere zaken soms een beetje lastig kunnen zijn."

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Niet lastig om nu in te stappen

Omdat het pas zijn eerste officiële weekend in de Formule 1 is, gaat Colapinto met niet al te hoge verwachtingen toeleven naar zijn eerste race. "Mijn doel is om me op mezelf te focussen en zo goed mogelijk te presteren", legt hij uit. "Het team heeft heel duidelijke doelen waar we ons op richten - en daar richt ik me ook op. En ik moet proberen zo snel mogelijk te leren. Het team steunt me enorm. Iedereen heeft me een warm welkom geheten en ik ben blij dat ik hier ben namens Williams."

Voor het seizoen 2025 heeft Williams zijn line-up al bevestigd: Alexander Albon en Carlos Sainz. Het betekent dat Colapinto genoegen moet nemen met de negen resterende races van dit seizoen, waarna er een vraagteken is over zijn F1-toekomst. Of dit het wat lastiger maakt om zomaar in te stappen? "Nee, dat is niet lastig. Beeld je in: ik verwachtte hier in de Formule 2 te racen, maar nu zit ik in de Formule 1. Dus het is heel makkelijk en ik ben heel blij om hier te zijn."

Door die vraagtekens durft Colapinto ook nog niet te zeggen in welk kampioenschap hij volgend jaar zal rijden. Veel opties zijn er niet in de Formule 1, waardoor een terugkeer in F2 een logische stap lijkt. Maar: "Ik pak het stapsgewijs aan, race voor race, bocht voor bocht. Ik heb nog geen idee waar ik volgend jaar sta. Dit nieuws kwam heel laat en het is geweldig om dat nieuws te hebben, dus ik kan meer dan dankbaar zijn voor deze kans. De negen races die er nog op de kalender staan, zijn geweldig en ik ben meer dan blij met deze kans. Ik had natuurlijk niet verwacht dat ik in 2025 in de Formule 1 zou zitten. En uiteindelijk kreeg ik de kans om er in 2024 al te zijn. Dus je kunt je voorstellen hoe blij ik vandaag ben en ik ga deze kans met beide handen aangrijpen en proberen er zoveel mogelijk van te genieten."

Gesprek met Sargeant

Waar Colapinto nu zekerheid heeft voor de rest van het jaar, zit Sargeant met de nodige vraagtekens over zijn toekomst binnen de autosport. Colapinto heeft het met de Amerikaan te doen en zegt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de twee - al wil hij daar inhoudelijk niet op ingaan. "Het is heel moeilijk", gaat hij in op de situatie van Sargeant. "Het is nooit makkelijk voor een coureur om halverwege het seizoen vervangen te worden. Het is natuurlijk niet fijn voor Logan. Hij heeft een ongelofelijke kans gekregen om in F1 te rijden. Hij heeft enkele zeer goede prestaties neergezet en kwam snel op gang in F1. Maar natuurlijk is dit een kans die ik aangrijp, wat er ook gebeurt. Ik werk er al sinds jonge leeftijd aan om in de Formule 1 te rijden - en je weet nooit wanneer zo'n kans zich nog eens voordoet. Dus natuurlijk grijp ik deze aan en ga ik mijn best doen. Ik begrijp dat het heel triest is voor Logan, maar hij heeft een geweldige tijd gehad in F1. Hij heeft het heel goed gedaan. Ik hoop dat hij fantastisch presteert in wat hij ook gaat doen. Hij is een erg goede coureur."