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Franco Colapinto waarschuwt voor verbeterde F1-auto van Aston Martin

Aston Martin introduceerde een aanzienlijke upgrade tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije, voorafgaand aan zijn powerunit-update in Zandvoort

Benjamin Vinel Stuart Codling
Gepubliceerd:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Franco Colapinto heeft gewaarschuwd dat Aston Martin “een stuk sneller” is geworden dan Alpine in de bochten, nu het in Silverstone gevestigde team zich herstelt van een lastige start in het nieuwe tijdperk van de Formule 1.

Toen F1 overstapte op nieuwe machines met meer nadruk op energiemanagement met een 53/47-verdeling tussen verbrandings- en elektrisch vermogen, heeft Aston Martin het moeilijk gehad, met een vernieuwde Honda F1-formatie die een te zwakke en onbetrouwbare power unit ontwierp.

Maar de motor was niet de enige bron van tegenslag voor Aston, zoals bleek uit de prestaties van de door Adrian Newey ontworpen AMR26 in Monaco – waar het team, ondanks dat het op zondag door een gelukkige samenloop van omstandigheden een punt scoorde, zich als 21e en 22e kwalificeerde, ver verwijderd van het tempo van welke rivaal dan ook.

Aston zag er dit jaar lang van af om updates mee te brengen, met de focus op een uitgebreid upgradepakket dat uiteindelijk bij de Grand Prix van Hongarije werd geïntroduceerd. Fernando Alonso bereikte voor het eerst in 2026 Q2 in een niet-sprintkwalificatie; hij en teamgenoot Lance Stroll finishten in de race als 14e en 13e – slechts 10 seconden achter Pierre Gasly van Alpine, en ruim voor Colapinto.

“Ze zien er echt sterk uit in de bochten,” merkte Colapinto op nadat hij het grootste deel van de race achter de groene auto's had gejaagd. “Op de rechte stukken zijn ze echt langzaam en verliezen ze veel rondetijd, maar in de bochten zijn ze absoluut een stuk sneller dan wij.

“Het laat zien dat wij een grote stap kunnen zetten, en hopelijk komt er met onze upgrades in Zandvoort een grote stap.”

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Maar Zandvoort is ook de plek waar Honda een substantiële power-unitupgrade zal introduceren, die naar verwachting opnieuw een gamechanger voor Aston Martin wordt – vooral wat betreft topsnelheid.

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Hoe dan ook was Colapinto behoorlijk ontevreden over zijn race op de Hungaroring, waar hij als 15e onder de zwart-witgeblokte vlag doorkwam, vanaf de 13e startplaats.

“Niet erg blij, natuurlijk,” zei de Argentijn. “Ik denk dat het een heel lastige middag was. Over het algemeen kwamen we veel snelheid tekort.

“Na de eerste paar ronden begon ik echt te worstelen met de auto, en daarna herstelde die nooit echt; zelfs met de nieuwe banden zaten we nog steeds ver van het tempo en waren we echt langzaam.

“Ik denk dat we moeten begrijpen waarom. Misschien—ik weet het niet—wat schade: er is iets gebeurd, want de balans was behoorlijk vreemd. Het soort grip dat ik had was heel slecht, dus ik denk dat we het moeten doornemen en het beter moeten begrijpen.”

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