Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Hülkenberg verklaart bizarre oorzaak uitvalbeurt: "Nog nooit meegemaakt"

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Hülkenberg verklaart bizarre oorzaak uitvalbeurt: "Nog nooit meegemaakt"

Colapinto teruggezet naar P10 na straf voor gele vlag in Barcelona

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Colapinto teruggezet naar P10 na straf voor gele vlag in Barcelona

Elkann prijst Hamilton en Ferrari na emotionele zege in Barcelona

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Elkann prijst Hamilton en Ferrari na emotionele zege in Barcelona

Vasseur: "Hamilton had ook zonder VSC de race gewonnen"

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Vasseur: "Hamilton had ook zonder VSC de race gewonnen"

Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië in beeld

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië in beeld

De Vries keek slotfase Le Mans niet: "Ik bleef maar kleding opvouwen"

WEC
24 uur van Le Mans
De Vries keek slotfase Le Mans niet: "Ik bleef maar kleding opvouwen"

Russell zet vraagtekens bij Mercedes-strategie na GP Barcelona

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Russell zet vraagtekens bij Mercedes-strategie na GP Barcelona

Verstappen na P4 in Barcelona: "Komen op alle vlakken net tekort"

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Verstappen na P4 in Barcelona: "Komen op alle vlakken net tekort"
Formule 1 GP van Barcelona-Catalonië

Colapinto teruggezet naar P10 na straf voor gele vlag in Barcelona

Franco Colapinto is na afloop van de Grand Prix van Barcelona teruggezet van de achtste naar de tiende plaats. De Alpine-coureur kreeg een tijdstraf voor een gele vlag-overtreding.

Filip Cleeren Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
Franco Colapinto, Alpine

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto is twee plaatsen omlaag gegaan in de definitieve uitslag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De Alpine-coureur kwam als achtste over de finish, maar kreeg na afloop van de race een tijdstraf van tien seconden wegens het niet voldoende afremmen voor een gele vlag.

Lees ook:

Voor Alpine leek de race in Barcelona een welkome opsteker te worden. De Franse formatie had het gedurende het hele weekend lastig, maar wist zich op zondag knap terug te vechten. Pierre Gasly eindigde als zevende, terwijl Colapinto op de baan beslag legde op de achtste plaats.

Na de race moest de Argentijn zich echter melden bij de stewards. Zij onderzochten zijn rijgedrag tijdens een lokale gele vlag-situatie in ronde 40. Op dat moment parkeerde Fernando Alonso zijn Aston Martin bij bocht 9 langs de baan vanwege een vermoedelijk probleem met de batterij. Kort daarna werd opgeschaald naar een Virtual Safety Car.

Volgens de stewards had Colapinto wel gereageerd op de gele vlag, maar onvoldoende snelheid verminderd in de betreffende sector. De stewards concludeerden dat zijn reactie niet voldeed aan de reglementen en legden een tijdstraf van tien seconden op.

"In de ogen van de stewards verminderde de coureur van auto 43 zijn snelheid licht voordat hij de zone met de enkele gele vlag bereikte, maar was er geen duidelijke snelheidsreductie zichtbaar in de relevante gele vlag-sector", luidde het oordeel. "De stewards erkennen dat de coureur op de gele vlag reageerde, maar achten die reactie onvoldoende om aan de reglementen te voldoen. Daarom wordt een straf aan de onderkant van de betreffende strafschaal opgelegd."

Door de straf voor Colapinto schuiven beide Racing Bulls-coureurs op. Liam Lawson en Arvid Lindblad zijn nu respectievelijk achtste en negende geworden. Naast de tijdstraf kreeg Colapinto ook één strafpunt op zijn superlicentie. Daarmee komt zijn totaal op twee strafpunten in de afgelopen twaalf maanden.

Nog voordat de straf werd uitgedeeld, liet Colapinto weten tevreden te zijn over zijn race. "Het was een heel goede race, erg solide", zei hij. "Als team hebben we laten zien dat we sterk waren en dat we een lastig weekend kunnen omdraaien. Over het geheel genomen was dit een veel sterkere dag."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Hülkenberg verklaart bizarre oorzaak uitvalbeurt: "Nog nooit meegemaakt"

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Hülkenberg verklaart bizarre oorzaak uitvalbeurt: "Nog nooit meegemaakt"

Colapinto teruggezet naar P10 na straf voor gele vlag in Barcelona

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Colapinto teruggezet naar P10 na straf voor gele vlag in Barcelona

Elkann prijst Hamilton en Ferrari na emotionele zege in Barcelona

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Elkann prijst Hamilton en Ferrari na emotionele zege in Barcelona

Vasseur: "Hamilton had ook zonder VSC de race gewonnen"

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Vasseur: "Hamilton had ook zonder VSC de race gewonnen"
Vorig artikel Elkann prijst Hamilton en Ferrari na emotionele zege in Barcelona
Volgend artikel Hülkenberg verklaart bizarre oorzaak uitvalbeurt: "Nog nooit meegemaakt"

Beste reacties
Meer van
Filip Cleeren

Piastri vol onbegrip na Gasly-besluit: "Kon mijn ogen niet geloven"

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Piastri vol onbegrip na Gasly-besluit: "Kon mijn ogen niet geloven"

Wolff onderzoekt opties na Monaco-fiasco: "Reden om geïrriteerd te zijn"

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Wolff onderzoekt opties na Monaco-fiasco: "Reden om geïrriteerd te zijn"

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Meer van
Franco Colapinto

Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Alpine blijft zoeken naar oplossing voor mysterieuze problemen Gasly

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
Alpine blijft zoeken naar oplossing voor mysterieuze problemen Gasly
Meer van
Alpine

Sensatie in F1-paddock: Alonso gelinkt aan terugkeer bij Alpine

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Sensatie in F1-paddock: Alonso gelinkt aan terugkeer bij Alpine

Gasly blij met Monaco-podium, maar: "Het geeft niets terug"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Gasly blij met Monaco-podium, maar: "Het geeft niets terug"

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

F1 naar vertrouwde grond: tien feiten over de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Mike Mulder
F1 naar vertrouwde grond: tien feiten over de Grand Prix van Barcelona

Rearview Mirror: Hoe los je een moordmysterie op?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: Hoe los je een moordmysterie op?
Bekijk meer