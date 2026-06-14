Colapinto teruggezet naar P10 na straf voor gele vlag in Barcelona

Franco Colapinto is twee plaatsen omlaag gegaan in de definitieve uitslag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De Alpine-coureur kwam als achtste over de finish, maar kreeg na afloop van de race een tijdstraf van tien seconden wegens het niet voldoende afremmen voor een gele vlag.

Voor Alpine leek de race in Barcelona een welkome opsteker te worden. De Franse formatie had het gedurende het hele weekend lastig, maar wist zich op zondag knap terug te vechten. Pierre Gasly eindigde als zevende, terwijl Colapinto op de baan beslag legde op de achtste plaats.

Na de race moest de Argentijn zich echter melden bij de stewards. Zij onderzochten zijn rijgedrag tijdens een lokale gele vlag-situatie in ronde 40. Op dat moment parkeerde Fernando Alonso zijn Aston Martin bij bocht 9 langs de baan vanwege een vermoedelijk probleem met de batterij. Kort daarna werd opgeschaald naar een Virtual Safety Car.

Volgens de stewards had Colapinto wel gereageerd op de gele vlag, maar onvoldoende snelheid verminderd in de betreffende sector. De stewards concludeerden dat zijn reactie niet voldeed aan de reglementen en legden een tijdstraf van tien seconden op.

"In de ogen van de stewards verminderde de coureur van auto 43 zijn snelheid licht voordat hij de zone met de enkele gele vlag bereikte, maar was er geen duidelijke snelheidsreductie zichtbaar in de relevante gele vlag-sector", luidde het oordeel. "De stewards erkennen dat de coureur op de gele vlag reageerde, maar achten die reactie onvoldoende om aan de reglementen te voldoen. Daarom wordt een straf aan de onderkant van de betreffende strafschaal opgelegd."

Door de straf voor Colapinto schuiven beide Racing Bulls-coureurs op. Liam Lawson en Arvid Lindblad zijn nu respectievelijk achtste en negende geworden. Naast de tijdstraf kreeg Colapinto ook één strafpunt op zijn superlicentie. Daarmee komt zijn totaal op twee strafpunten in de afgelopen twaalf maanden.

Nog voordat de straf werd uitgedeeld, liet Colapinto weten tevreden te zijn over zijn race. "Het was een heel goede race, erg solide", zei hij. "Als team hebben we laten zien dat we sterk waren en dat we een lastig weekend kunnen omdraaien. Over het geheel genomen was dit een veel sterkere dag."