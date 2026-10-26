Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Franco Colapinto reageert op controversiële opmerking van Jeremy Clarkson

Clarkson grapte dat Colapinto een gridstraf verdiende omdat hij Argentijn is

Benjamin Vinel Stuart Codling

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 11:51

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Franco Colapinto heeft gereageerd op de opmerking van Jeremy Clarkson dat hij de Alpine-Formule 1-coureur een gridstraf zou geven omdat hij Argentijn is.

Clarkson was te gast bij Alpine tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten en gaf zaterdag een interview aan Sky Sports F1, waarin hij grapte: “Franco heeft een gridstraf gekregen omdat hij Argentijn is. Waarschijnlijk. Nou, ik zou hem daarvoor een geven. Maar goed, dat is alleen vanwege wat er gebeurde toen we daar waren.”

Clarkson verwees naar de daadwerkelijke gridstraf van Colapinto voor het overschrijden van zijn quotum aan power unit-onderdelen en, hoogstwaarschijnlijk, naar de Patagonia-special van zijn Top Gear-programma uit 2014. Destijds ontstonden spanningen door een omstreden kentekenplaat die Argentijnse demonstranten interpreteerden als een verwijzing naar de Falklandoorlog, waardoor de opnames voortijdig werden afgebroken.

Alpine kwam al snel met een verklaring als reactie op de opmerking van Clarkson: “Wij bij Alpine zijn op de hoogte van de opmerkingen die een teamgast heeft gemaakt in een recent televisie-interview in Austin. Franco is onze coureur en heeft onze volledige steun.”

Vierentwintig uur later werd de kwestie in de mediasessie na de race aan Colapinto zelf voorgelegd.

“Natuurlijk heeft het niets met het team te maken”, zei hij. “Hij gaf op eigen houtje een interview, het heeft niets met het team te maken. Ik denk dat hij altijd een beetje grappen maakt. Ik ken hem niet echt, maar ze hebben het me verteld.

“Ik heb niet echt veel gezien van wat hij zei, maar ik hoorde dat Jamie [Campbell-Walter, de manager van Colapinto] iets op sociale media heeft gezet.

“Ik denk dat we ons gewoon op onszelf moeten proberen te richten. Ik probeer de situatie natuurlijk te verbeteren, maar daarvoor is wel hulp van veel mensen nodig, niet alleen van mij. We zullen zien waar we uitkomen, maar ja, niet het beste, denk ik.”

Sideboard en vloer gebroken door botsing met Lindblad

Franco Colapinto, Alpine, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Logan Riely / Getty Images

De race van Colapinto in Austin werd bekort door een botsing met Arvid Lindblad in bocht 1 in ronde 25, waarbij de Racing Bulls buitenom ging voor de veertiende positie. De linker sidepod van Lindblad en de rechter voorhoek van Colapinto raakten elkaar, waardoor de Alpine in een spin terechtkwam – en later uitviel.

“Pierre [Gasly] kwam uit de pits, ik probeerde Arvid achter me te houden, zodat Pierre ervoor kon zitten”, vertelde Colapinto. “We reden met z’n drieën naast elkaar en ik werd klemgezet, waardoor ik volledig beschadigd raakte. Maar het hoort bij racen.

“Het hele sideboard en de vloer waren kapot. Zonde.

“Ik startte van achteren en vanaf het begin werkte het echt niet. Ik koos ervoor om op de harde band te starten om te zien of we iets interessants konden doen, maar dat konden we niet.

“Ik kijk uit naar Mexico, om dit om te draaien, geen straffen te pakken en weer races uit te rijden.”

Colapinto is in drie van de laatste vier Grands Prix uitgevallen, nadat hij de opstopping in Bakoe had veroorzaakt en in Singapore te maken kreeg met een vermoedelijk probleem met de aandrijflijn. Dat waren evenveel uitvalbeurten als in de rest van zijn F1-carrière.

De Alpine-coureur omschreef zijn racetempo gedurende het weekend wel als “zeer sterk” en hoopt daarom op behoorlijke resultaten in de komende Latijns-Amerikaanse races in Mexico en Brazilië.

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- Het Motorsport.com-team

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