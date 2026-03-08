VIDEO: Colapinto prijst zich gelukkig na vermijden startcrash met Lawson
Alpine-coureur Franco Colapinto wist bij de start van de Formule 1-Grand Prix van Australië ternauwernood een enorme crash wist te vermijden.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
De start van de race was een punt van zorg door de nieuwe motorregels in de Formule 1. Door het verdwijnen van de MGU-H is het moeilijker geworden voor coureurs om de turbo snel op toeren te krijgen. Meerdere coureurs hadden een slechte start, maar Liam Lawson werd het hardst getroffen. De Nieuw-Zeelander viel van de achtste naar de achttiende plaats terwijl hij moeizaam van zijn startplek wegkwam.
"Eerlijk gezegd heb ik geen idee", zegt Lawson, gevraagd wat die slechte start veroorzaakte. "Ik maakte mijn start, maar de auto bewoog niet en ik verloor al het vermogen. Daarna duurde het nog vijf seconden voordat ik het weer terugkreeg. Een paar seconden later kreeg ik het vermogen weer terug, maar toen had ik wielspin. Ik weet niet wat er gebeurde; ik heb dit tijdens de tests niet meegemaakt."
De Racing Bulls werd maar net ontweken door Franco Colapinto, die vanaf de zestiende startplek al veel snelheid had opgebouwd en zich door een uiterst smalle opening tussen de Alpine en de muur moest wringen. De Argentijn gaf toe dat het hem flink schrik aanjoeg.
"Bij de start hadden we bijna een enorme crash met Liam omdat hij stilviel op de grid, en ik had eerlijk gezegd veel geluk dat ik de eerste ronde doorkwam", vertelt de Alpine-coureur. "Ik had echt heel veel geluk. Dit zijn dingen die met deze nieuwe auto's kunnen gebeuren, maar het was heel gevaarlijk en behoorlijk spannend, dus ik ben blij dat ik erdoorheen ben gekomen. Ik raakte de muur nog een beetje met het rechterachterwiel, maar dat was het eigenlijk."
Lange race
Lawson reed uiteindelijk nog naar de dertiende plaats en kwam 45 seconden na zijn debuterende teamgenoot Arvid Lindblad, die als achtste finishte, over de finish. "Best frustrerend", zegt de Racing Bulls-coureur. "We hadden gisteren een heel goede dag en beide auto’s stonden er goed voor. Ik denk dat het tempo in de race op zich oké was, maar we hadden de hele race problemen en moesten constant energie managen. Dat ga ik nog bekijken, maar het was zeker geen probleemloze dag. Zelfs na de start bleven we met problemen vechten, dus dat is jammer."
Lawson begreep niet waar zijn slechte start vandaan kwam.
Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Colapinto eindigde ondertussen als veertiende, op 64 seconden van teamleider Pierre Gasly. De Alpine-coureur kreeg tijdens de race een stop/go-penalty omdat een monteur zijn auto had aangeraakt nadat het 15-seconden-signaal voor de formatieronde al was gegeven.
"Het was een lange race", blikt hij terug. "We hadden dit weekend moeite met het tempo. Na Bahrein hadden we op veel meer gehoopt. Daarna kregen we ook nog een stop/go-penalty en verloren we nog eens ruim dertig seconden. Het was gewoon een zware middag."
