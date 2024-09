Het is een veelgemaakte fout van de rookies in de Formule 1. Coureurs willen in hun eerste races nog wel eens de verkeerde pitbox inrijden. Dat gebeurde Franco Colapinto in de tweede training in Singapore ook. De Argentijn werd door Williams naar binnen geroepen, maar de rijder stuurde bij Alpine naar binnen. Het duurde even voordat de man uit Buenos Aires het door had, pas na druk gezwaai van zowel de Alpine- als Williams-monteurs herstelde hij zijn foutje.

Het neemt niet weg dat Colapinto opnieuw bezig is aan een sterk weekend. De 21-jarige rijder is voor het eerst in Singapore te vinden, maar in de openingssessie stond hij op P11.