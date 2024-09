Williams nam na de Grand Prix van Nederland afscheid van Logan Sargeant en verving hem door Franco Colapinto. De 21-jarige Argentijn eindigde als twaalfde in zijn debuutrace op Monza en finishte vorige week in Baku als achtste. Daarmee werd Colapinto de eerste Argentijn sinds Carlos Reutemann in 1982 die punten pakte in een F1-race. Hij maakte in Azerbeidzjan ook indruk door zijn teamgenoot Alexander Albon te verslaan in de kwalificatie, terwijl laatstgenoemde toch bekendstaat als een specialist in het kwalificeren.

Tot zijn debuut in Italië had Colapinto nog maar twee keer in een F1-wagen gereden: vorig jaar tijdens de rookietest in Abu Dhabi en eerder dit seizoen tijdens de eerste vrije training op Silverstone. Omdat Colapinto in twee races al meer indruk heeft gemaakt dan Sargeant in de anderhalf jaar daarvoor, wordt de vraag gesteld of Williams deze wissel niet al eerder had moeten doorvoeren. “Dat is een interessante vraag”, reageert teambaas James Vowles.

Vowles denkt dat de timing van de beslissing correct is, omdat Williams Colapinto de afgelopen maanden goed heeft kunnen voorbereiden op diens F1-debuut. “Op Silverstone had hij alweer duidelijk een stap gezet ten opzichte van de Abu Dhabi-test. Gedurende de winter heeft hij stappen gezet, wat hij vervolgens ook heeft gedaan in de Formule 2”, vervolgt Vowles. “Als we dit al aan het begin van het seizoen hadden gedaan, dan hadden we denk ik een andere Franco gezien. We hebben hem uitgebreid voorbereid in de simulator en met andere dingen, om hem op dit niveau te krijgen.”

“Dus terugkomend op de vraag: een coureur uit de auto zetten is één van de moeilijkste beslissingen die je in mijn positie moet nemen. Ik moest ervoor zorgen dat het overduidelijk was dat dit het juiste moment was”, verklaart Vowles. Williams heeft de auto in de loop van het seizoen goed doorontwikkeld, waardoor de FW46 nu mee kan doen om de punten. “Dat is het juiste moment om dit te doen. Dus in dat opzicht ben ik er tevreden mee”, beantwoordt Vowles de vraag of Sargeant niet al eerder plaats had moeten maken voor Colapinto. Dat de Zuid-Amerikaan zo goed zou presteren, had Vowles echter ook niet verwacht. “We wisten dat hij snel is, daarom hebben we hem ook in de auto gezet. We hadden echter verwacht dat hij meer tijd nodig zou hebben om op snelheid te komen. Hij doet het echt uitstekend.”