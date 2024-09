Colapinto hoopt zichzelf bewezen te hebben met P8 in F1-race Baku

Na de Grand Prix van Zandvoort kreeg Franco Colapinto het bericht dat hij het seizoen bij Williams af mocht maken nadat Logan Sargeant de deur gewezen was. In Monza liet de jonge Argentijn al een uitstekende indruk achter, maar twee weken later in Baku was het een stapje beter. Op zaterdag haalde de coureur Q3, op zondag zette hij de kroon op een sterk weekend met een achtste plek. Na afloop van de race laat hij tegenover onder andere Motorsport.com weten dat hij hoopt hiermee het vertrouwen van teambaas James Vowles terug te betalen.

"Ze hebben zo veel vertrouwen getoond en hebben mij in het stoeltje gezet. Het is een moeilijke gok en veel mensen begrepen deze gok niet", begint een vrolijke Colapinto. "Maar ik hoop dat ik heb laten zien waartoe ik in staat ben en dat ik een stoeltje in de Formule 1 verdiend heb. Deze kans heb ik van James gekregen en dit laat zien [dat ik goed genoeg ben voor F1] ."

In Monza stapte Colapinto voor het eerst voor een volledig raceweekend in een F1-auto. Dat de resultaten goed zijn met zo weinig ervaring, is iets waar hij best trots op is. "Ik heb nog weinig kilometers gereden en om dan in mijn tweede race direct punten te scoren is iets heel positiefs en heel goed", aldus de rijder uit Buenos Aires. Toch wil hij niet te lang in de polonaise lopen, want volgende week staat de Grand Prix in Singapore al op het programma. "We moeten nu doorgaan, maar dit is een goede start."

Williams stijgt met stip

Samen met de zevende plek van teamgenoot Alexander Albon zorgde Colapinto ervoor dat Williams uitstekende zaken deed in de strijd om de constructeurstitel. De formatie uit Grove is namelijk van de voorlaatste plek af, want door de tien punten in Baku is Alpine gepasseerd. "We hebben het geweldig gedaan als team. We hebben met Williams een plek winst geboekt, ik ben heel blij met dit resultaat", vertelt Colapinto daarover. "Het is een geweldig resultaat voor het team. Twee auto's in de punten, P8 bij de constructeurs en beide auto's in de top-acht. Dat is iets onverwachts en geweldigs voor het team en dit verdienen ze echt. Ik ben dus heel blij met wat we bereikt hebben en moeten in de toekomst blijven werken."

Video: Samenvatting van de F1-race in Baku