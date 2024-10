Colapinto cryptisch over F1-toekomst: "Mijn plan A ligt bij dit team"

Voor het Formule 1-debuut op het Autodromo Nazionale Monza had het grote publiek nog niet van Franco Colapinto gehoord. De Argentijn wist weliswaar overwinningen te pakken in de Formule 2 en Formule 3, maar had in die opstapklassen geen reputatie opgebouwd die hem al vooruit was gesneld, zoals dat met Oscar Piastri wel het geval was. Colapinto kreeg onverwacht een kans in de koningsklasse en pakt die vooralsnog met beide handen aan. Zo volgde er na een solide debuutweekend in Monza meteen een puntenscore bij zijn tweede F1-race in Baku. Ook in Singapore liet Colapinto zijn tanden zien met een aanval in de openingsronde die Alexander Albon niet meteen zinde en uiteindelijk P11 aan de meet.

De prestaties van Colapinto roepen de vraag op of hij geen fulltime zitje op het hoogste niveau verdient, waarvoor enkel Sauber en het RB-team in theorie nog plek hebben voor 2025. Williams zit vol met Albon en aanwinst Carlos Sainz, al heeft teambaas James Vowles wel laten optekenen dat hij zich wil inspannen om Williams-junior Colapinto ergens anders op de grid onder te brengen. "Ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik volgend jaar doe, maar het is natuurlijk heel mooi dat James me graag in de Formule 1 wil houden. Daar ben ik hem erg dankbaar voor, net zoals ik erg dankbaar ben voor de kans die hij me bij Williams heeft gegeven", steekt Colapinto van wal tijdens een exclusief interview met Motorsport.com.

'Plan A is om bij Williams te blijven'

"Ik wil graag bij Williams blijven. Ik houd van dit team, ik houd van de manier waarop ze werken en ik denk ook dat ik hen dankbaar moet zijn. Zij zijn namelijk het eerste team geweest dat mij een kans in de Formule 1 heeft gegeven en ik geniet er enorm van om met hen te werken. Ik denk dat we samen goede stappen zetten. Ik zou in de toekomst dolgraag een nieuwe kans willen krijgen met dit team, om dan weer samen in de Formule 1 te kunnen rijden. Dat zou geweldig zijn. Als dat niet het geval is, dan weet ik nog niet precies wat mijn opties zijn, maar mijn plan A is om bij dit team te blijven", vervolgt de 21-jarige Argentijn het gesprek in de Williams-hospitality te Singapore. "Dit is in ieder geval een team waar ik graag bij ben en me thuis voel. In het verleden hebben we ook al goed kunnen samenwerken en zij hebben in mij geïnvesteerd toen ik nog in de juniorklassen reed. Daar ben ik hen allemaal dankbaar voor, dus ik hoop vooral dat er in de toekomst een kans met Williams kan ontstaan."

Colapinto stelt dat hij niet telkens in de auto stapt met het idee dat hij zich extra moet bewijzen voor de schaarse zitjes die nog wel te vergeven zijn op de Formule 1-grid voor volgend jaar. "Nee, niet echt. Ik probeer gewoon iedere keer mijn best te doen en de focus op mezelf te houden. De resultaten beginnen nu te komen en dat is alleen maar positief. Laten we kijken wat we samen nog meer kunnen bereiken in het restant van dit jaar." Colapinto heeft al aangegeven dat hij van de resterende races dit jaar vooral uitkijkt naar de Grand Prix van Brazilië, waar hij ditmaal vele Argentijnse fans verwacht.