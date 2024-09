Franco Colapinto zorgde vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan voor een rode vlag. De Williams-coureur kwam bij het aanremmen voor de bocht op het vuil, verloor de controle over de achterkant van de FW46 en belandde in de muur. “Het was een klein foutje”, vertelt Colapinto bij ESPN Argentina over het moment. “Mijn fout in de kwalificatie op Monza was denk ik groter, maar hier word je niet vergeven. Het is jammer, want de auto raakte beschadigd. Het ligt nu echter achter me.”

De auto van Colapinto was op tijd hersteld voor de tweede oefensessie. Daarin klokte hij de veertiende tijd, op slechts twaalf duizendste van een seconde achterstand van zijn teamgenoot Alexander Albon. “Het was een positieve dag”, vervolgt Colapinto. “De echte helden van de dag zijn uiteraard de monteurs. Zij hebben ongelooflijk werk verricht door de wagen op tijd gereed te krijgen voor VT2. Ze hebben niet geluncht, maar de hele dag volgas gewerkt. Ik ben hen enorm dankbaar. Zij hebben me de kans gegeven om meer ervaring op dit circuit op te doen en om VT2 te rijden.”

“Naar mijn mening is VT2 heel positief voor ons verlopen”, aldus Colapinto. “Ik was me in mijn tweede ronde duidelijk aan het verbeteren, totdat ik bij het kasteel weer de muur licht raakte. Ik heb de muur een paar keer gekust, maar het begint te wennen. Het is een lastig circuit, dus ik moet nog verder op snelheid komen en bouw het vertrouwen stap voor stap op. Dat vertrouwen op een stratencircuit komt stukje bij beetje, maar verdwijnt weer snel als je de muur raakt. Daarna moet je het weer rustig aan doen. Uiteraard wil je dat het niet gebeurt, maar als het dan toch moet gebeuren, dan het liefst in VT1. Ik heb het achter me gelaten.”

Video: De crash van Colapinto in Baku