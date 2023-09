VIDEO: Deed dit foutje Max Verstappen de das om tijdens F1-kwalificatie Monza? Voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije is het Max Verstappen niet gelukt om de pole naar zich toe te trekken. De Nederlander moet namelijk die laten aan Ferrari-coureur Carlos Sainz, die daarmee het Italiaanse publiek in extase brengt. Toch lijkt het erop dat er meer in had gezeten voor de Red Bull-coureur, want tijdens zijn eerste snelle ronde raakte de kampioenschapsleider heel even het grind. Heeft dat ervoor gezorgd dat de pole aan zijn neus voorbij ging?